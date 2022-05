Fernando Alonso (Alpine) finalizó en séptima posición en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, una carrera que ganó Checo Pérez (Red Bull), en la que Carlos Sainz (Ferrari) acabó segundo y que estuvo marcada por la lluvia que retrasó su comienzo durante una hora. Al finalizar la prueba, Alonso explicó en DAZN la gestión que hizo de sus neumáticos y aprovechó para mandar un mensaje a Lewis Hamilton (Mercedes).

“Ha sido una carrera larga. No sé ni qué hora es. Han sido muchas horas de carrera y con todas las condiciones. Al principio no era posible ni salir por el nivel de agarre y de visibilidad, y luego extremas, intermedias, neumáticos de seco. Hemos pasado por todo. Era una carrera muy fácil de cometer un error, hemos estado concentrados siempre y son buenos puntos”, declaró Alonso en los micrófonos de DAZN.

🗣️ @alo_oficial y su reacción tras la locura vivida en Mónaco 😅



"No sé ni qué hora es"#MonacoDAZNF1 🇲🇨 pic.twitter.com/Tj7KQ8awmZ — DAZN España (@DAZN_ES) May 29, 2022

Sobre el enfado de Lewis Hamilton por no poder adelantar a Alonso en el tramo final de la carrera, el piloto español fue claro y le mandó un mensaje al británico también ante las cámaras de DAZN: “Al final, con la última parte de carrera, sabíamos que era un poco optimista para nuestro coche hacer 33 vueltas con los amarillos, así que hice mucha gestión de neumáticos y luego, cuando me dijeron que Esteban tenía cinco segundos de penalización, empecé a abrir un poco de hueco, pero Hamilton o no tenía ya neumáticos o no tenía el mood de ir más rápido. Estaba un poco enfadado, así que es lo que hay”.

🗣️ @alo_oficial reconociendo que se puso a gestionar neumáticos como un loco y el dardito a Hamilton del final 😂😂😂#MonacoDAZNF1 🇲🇨 pic.twitter.com/6Stha6C8G0 — DAZN España (@DAZN_ES) May 29, 2022

Fernando Alonso ha puntuado en los dos últimos Grandes Premios de Fórmula 1, celebrados en España y Mónaco. Consiguió dos puntos el circuito de Cataluña y sumó seis en las calles del Principado. Con estas dos actuaciones, el asturiano rompió una racha de cuatro carreras sin puntuar. Empezó el Mundial sumando dos puntos en la primera carrera en Baréin y luego tuvo que esperar hasta el Gran Premio de España para aumentar su cuenta.

En el Gran Premio de Miami se quedó fuera de los puntos después de sufrir dos penalizaciones. La segunda de ellas provocó un profundo malestar en Alpine y en el propio Fernando Alonso. El piloto español calificó como “muy injusta” la sanción y aseguró que todo ocurrió por “la incompetencia de los comisarios”. Este ataque de Alonso se sumó a la queja expresada por días antes por Laurent Rossi, CEO de Alpine, quien definió todo como “decepcionante” y confesó que era una situación “difícil de aceptar”.