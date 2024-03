Así es Alba, la hija de Antonio Lobato y nuevo fichaje de DAZN para la Fórmula 1

El equipo de DAZN que cubre la Fórmula Uno tiene un nuevo miembro y su fichaje ha hecho arder las redes. Alba Lobato, la hija de Antonio Lobato, ha fichado por la plataforma para cubrir el Mundial, tal y como ha anunciado la propia periodista en sus redes sociales.

"Nueva etapa, nuevos retos y con las mismas ganas y ambición que desde el minuto uno. Era el momento de una nueva aventura y ¡qué aventura!", arranca afirmado la periodista.

"Soy consciente de lo afortunada que he sido y soy de trabajar de lo que me gusta, de mis dos grandes pasiones. Esta vez dejo la pelota para darle caña a los coches. Poder formar parte de la F1 es tremendamente especial. Una maravillosa aventura y nuevos desafíos para que me ayuden a seguir creciendo. Ya sabéis, todos a ver la F1 en DAZN", añade junto a una imágenes con el logo de la plataforma.

Su fichaje no ha pasado desapercibido en redes donde muchos lo tachan de enchufe histórico y a cargan contra el reconocido periodista de fórmula 1. Sin embargo, esta no es la primera experiencia peridística de la joven que ya trabajó en Movistar+, donde comenzó como becaria.

Alba, de 23 años, ha visto la parte menos buena del trabajo de su padre y las renuncias que implica el periodismo, pero su vocación es más fuerte y, por eso, no dudó en seguir los pasos de su progenitor.

Lleva el mundo de la comunicación grabado en su ADN y, entre 2017 y 2021 estudió el Grado de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. La relación con su padre es muy extrecha como demuestra algún que otro mensaje del comunicador en redes sociales. "Cómo es posible que una persona te pueda hacer sentir tan feliz, tan orgulloso y… tan mayor. Mi peque cumple 23. He hecho muchas cosas mal en mi vida, algunas bien, pero sin duda ella es lo mejor", aseguraba el pasado mes de noviembre.

Un orgullo que también demostraría al asistir a la graduación de Alba. "Pues ya hay una periodista más en la familia. Ni te imaginas lo orgullosos que estamos de ti. Eso sí, puedes estar segura de que la aventura sólo acaba de empezar".

Ahora se estrena en el Mundial de Fórmula 1 y abuen seguro que hará caso a los consejos de su experto progenitor.