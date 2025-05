Así se la han liado a Alonso en el Gran Premio de Miami: chocan con él y el coche acaba en las vallas

Fernando Alonso no pudo terminar la carrera Sprint del Gran Premio de Miami porque Liam Lawson (Racing Bulls) se llevó por delante su Aston Martin, que acabó destrozado contra las vallas.

El asturiano restó importancia al incidente ya que a su juicio "nunca" tenía "que haber estado luchando" con el neozelandés, "sino con Hamilton por el podio". "Iba detrás de Hamilton y de Albon en carrera y llevaba varias vueltas pidiendo los neumáticos de seco, pero el equipo creía que no eran necesarios; y viendo que Hamilton ha acabado tercero, pues hubiésemos estado por ahí", se resignó Alonso en la zona mixta del circuito montado junto al Hard Rock Stadium.

En sus breves declaraciones, no se cebó con el percance sufrido por culpa del neozelandés. "No lo vi todavía, no lo vi en la tele. Pero bueno, es secundario, nunca teníamos que haber estado luchando con Lawson, sino más con Hamilton por el podio", insistió el asturiano con un visible tono de enfado delante de los periodistas.