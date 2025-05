Fernando Alonso cierra toda puerta a la esperanza: "Newey no va a tocar este coche... llega tarde"

Aston Martin no levanta cabeza y el pánico parece haberse instalado en Silverstone. La resignación en la escuadra verde es total tras otro fin de semana nefasto en el que el AMR25 dejó claro que no está a la altura de lo esperado. Han pasado cinco grandes premios y no han sumado puntos en ninguna de las últimas tres carreras de la F1 2025. Pero lo peores que no hay nada que invite al optimismo al menos de cara al GP de Miami.

Un escenario que llevó a a la escudería a activar el botón del pánico y convocar el pasado lunes una reunión de emergencia en Silverstone para realizar una autopsia de sus problemas en la triple cita, mientras intenta poner en marcha un plan de recuperación.

El equipo verde viene de una racha brutal de tres carreras en Japón, Bahréin y Arabia Saudí, donde no logró sumar ningún punto, con Fernando Alonso y Lance Stroll luchando por extraer ritmo de su coche.

El equipo es consciente de que necesita mejorar si no quiere caer en la clasificación de constructores; Aston Martin es séptimo con 10 puntos, pero tiene a Racing Bulls y Alpine pisándole los talones.

Para un equipo que tiene ambiciones de ganar carreras y campeonatos en el próximo reglamento de la F1, especialmente después de haber invertido millones en instalaciones de última generación y haber fichado a golpe de talonario a la leyenda del diseño Adrian Newey, sus actuaciones actuales están por debajo de lo que espera el dueño del equipo, Lawrence Stroll.

Newey no tocará el coche

Los aficionados aún mantenían la esperanza de que la destreza de Newey pudiera dar un vuelco a una temporada más que dificiente pero Fernando Alonso ha cerrado esa puerta de un plumazo.

Alonso espera mejorar en las próximas citas con el AMR25, pero entiende que el nuevo jefe técnico no es la persona responsable.

Fernando Alonso cree que al diseñador Adrian Newey le hubiera gustado empezar incluso antes en su nuevo equipo Aston Martin para atacar la normativa 2026 de la Fórmula 1. Newey fue presentado el año pasado como el nuevo socio técnico gerente de Aston Martin, pero la escudería tuvo que esperar hasta principios de marzo para que el ex gurú del diseño de Red Bull comenzara a trabajar en su nuevo empleador.

Una vez en su puesto, su objetivo está en iniciar el ciclo regulatorio de 2026 con el pie derecho.

Aston está teniendo dificultades para lograr un buen rendimiento en 2025 frente a sus rivales de mitad de tabla, pero tanto el director del equipo, Andy Cowell, como Fernando Alonso ya ha descartado las sugerencias de que Newey podría formar parte del proceso de desarrollo de su coche actual.

"Creo que probablemente hubiera preferido incluso unirse al equipo hace un año y empezar en 2026. Así que, incluso para el proyecto de 2026, estoy seguro de que piensa que es tarde. El coche de 2025 él no lo diseñó, no lo tocó ni lo va a tocar, no creo que dependa de él arreglarlo", dijo Alonso en la previa del GP de Miami.

Todo al 2026

El dos veces campeón de F1 dijo que almorzó en la nueva fábrica de Aston Martin en Silverstone con Newey antes de Miami este fin de semana, y dijo que quedó convencido de que las dificultades del equipo en 2025 no tendrán ningún tipo de efecto persistente cuando comience la nueva era.

"Creo que este año es solo una continuación de algunos de los problemas que encontramos en las últimas dos temporadas, y no pudimos superar algunos de los obstáculos que encontramos. Para el año que viene, con la nueva normativa y con Adrian a bordo, creo que nada del coche de este año servirá. Es un reinicio completo, así que no estoy demasiado preocupado por el año que viene."

Aún así, el asturiano no tira la toalla. “No somos tan competitivos como queríamos y esperábamos. No hay solo una razón, son varios factores que han hecho el coche difícil en cuanto a ritmo, no tan rápido como otros de la zona media que han subido el nivel y están más cerca del top-4. Nosotros no dimos ese paso. Aunque el campeonato es largo, tenemos que reaccionar, hacer las cosas mejor. Y espero que en las próximas carreras demos ese paso adelante, pero ha sido más difícil de lo que creíamos”, revelaba el 14 en Miami, donde afronta la sexta prueba del Mundial de F1 , 2025.