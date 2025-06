Bottas rompe el silencio sobre su futuro en la F1 y desvela con qué equipos ha negociado: ¿Cadillac, Alpine o Red Bull?

Valtteri Bottas lleva sin subirse a un monoplaza desde 2024, cuando finalmente se quedó sin asiento en Sauber para esta temporada. Aunque ha vuelto al paddock como piloto reserva de Mercedes y no por decisión propia, como ha declarado en el podcast oficial de la F1, el piloto finlandés sabe que aún tiene mucho que ofrecer en el mundo del automovilismo. De momento, su única opción para subirse a un monoplaza es la baja de Russell o Antonelli.

Con 35 años, Bottas compartió la ilusión de volver a la Fórmula 1 en 2026, que con la llegada de nuevas escuderías y la liberación de algunos asientos, podría ser la oportunidad perfecta para el piloto. Sin embargo, es un secreto a voces que el finlandés aspira a subirse en uno de los monoplazas de Cadillac. La marca estadounidense, que debutará el próximo año en Fórmula 1, no ha ocultado la larga lista de candidatos que tiene sobre la mesa, entre ellos Sergio Pérez.

Aunque parece ser la mejor opción para Valtteri Bottas, la escudería ya ha informado que no será hasta el parón de verano, cuando decidan oficialmente su alineación en parrilla. No obstante, el año pasado el finlandés ya perdió la oportunidad de un contrato por esperar la respuesta de Audi.

Las opciones disponibles para 2026

"A finales del año pasado sentía que estaba rindiendo a mi mejor nivel, no he sentido ninguna degradación en mi mismo, y por eso quiero seguir", expresaba en el podcast 'Beyond The Grid'. Esas ganas por volver, han llevado a Bottas a considerar otras opciones más allá de Cadillac y así asegurarse un asiento para la próxima temporada.

Una de sus alternativas es Alpine, que tras la salida de Jack Doohan y los malos resultados por parte de Franco Colapinto, la escudería francesa puede que cuente con un asiento libre para 2026. Según confirmó Valtteri Bottas, Alpine ha mantenido algunas conversaciones con su entorno y sabe que el equipo estaría interesado en subir al monoplaza a un piloto con experiencia. "Tendrán motor Mercedes en el futuro y creo que es una buena elección", afirmó.

Con el hilo de la entrevista, Bottas acabó explicando que también ha mantenido conversaciones con Red Bull. El piloto no fue muy claro, pero dejó caer que Helmut Marko no lo apoya mucho tras su paso por Mercedes en años anteriores: "Esas conversaciones se dejaron de lado porque creo que hay ciertas personas, o una persona, dentro de Red Bull que por algún motivo no es muy fan mío". Además, el expiloto de Sauber declaró que la situación en Red Bull es complicada y que "no es un coche fácil de conducir".

El nuevo proyecto de Cadillac

De todas sus opciones, Bottas tiene claro cuál será su primera opción si la escudería le da la oportunidad: Cadillac. "Si tuviera la oportunidad de estar allí, sería realmente interesante porque es un equipo nuevo que empieza de cero. Sería muy motivador y gratificante cuando lleguen los éxitos", admitió en el podcast.

El piloto está seguro que con su experiencia en la Fórmula 1 y los éxitos que ha conseguido en cada uno de ellos, puede ser beneficioso para la nueva escudería. "Estoy en una buena posición, lo veo como un proyecto muy interesante, un equipo estadounidense, tal vez con una visión diferente del deporte", añadió. Sin embargo, habrá que esperar hasta agosto para saber si en los planes de Cadillac entra Valtteri Bottas.