Red Bull saca a la luz lo que ocurrió realmente con Verstappen en Barcelona: "Y entonces se desató el infierno..."

No fue un buen fin de semana para el campeón Max Verstappen. El Gran Premio dejó espectáculo, polémica y, sobre todo, mucha tensión entre dos hombres que ya han protagonizado varios roces en el pasado reciente: Max Verstappen y George Russell.

Red Bull montó duros en el coche del holandés, dejándolo vulnerable ante los ataques de Leclerc y Russell. En la resalida, al entrar en la recta, el coche le dio un bestial latigazo que dio a Leclerc la oportunidad de superarle, no sin pelea, porque cuando llegaron a la frenada las cosas estuvieron muy apuradas. Además, Russell se metió también en la maniobra de adelantamiento y forzó que el de Red Bull se fuera por la escapatoria y cuando regresó no cedió la posición.

Un cabreo monumental

Desde Red Bull, vía radio, comunicaron a su piloto que era mejor ceder el lugar ganado antes de enfrentarse a una sanción. El cabreo era fino. En un primer momento, hizo el ademán de dejarse adelantar por Russell, pero lo que hizo fue chocar con él. Y una curva más tarde ya cedió la posición. Pero esa acción le costó 10 segundos de sanción y acabó 10º. Un desastre.

"Si me van a sancionar, que sea por algo", admitió el piloto tras la carrera.

Ahora, desde la escudería desvelan todo lo que ocurrió con el neerlandés en Barcelona. El asesor de Red Bull, Helmut Marko, ha cuestionado la "situación mental" y lo que Max Verstappen estaba pensando durante su polémico incidente con George Russell en el Gran Premio de España del domingo.

La furia descendió sobre Verstappen cuando el ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase le ordenó devolver una posición a Russell tres vueltas después de que el piloto de Mercedes atacara en la curva 1 tras un reinicio del coche de seguridad en la vuelta 61.

Con neumáticos duros -ya que era la única goma nueva disponible para el holandés- dejaron a Verstappen a los pies de los caballos y un momento escalofriante para Verstappen en la recta principal al reanudarse la carrera permitió a Charles Leclerc, de Ferrari, atacar y ascender a la tercera posición. Detrás de ambos, Russell se arriesgó al entrar en la primera curva.

Por temor a que se repitiera la penalización de 10 segundos impuesta a Verstappen, como ocurrió en el Gran Premio de Arabia Saudita, cuando debería haberle devuelto un lugar a Lando Norris de McLaren pero no lo hizo, Red Bull tomó una decisión que enfureció a su piloto.

Al salir de la curva 4 en la vuelta 64, Verstappen retrocedió momentáneamente para dejar pasar a Russell, solo para acelerar rápidamente nuevamente en la curva 5 y chocar con el Mercedes.

Se ha sugerido que las acciones de Verstappen fueron deliberadas y que debería haber sido sancionado con bandera negra. En cambio, los comisarios solo le impusieron una penalización de 10 segundos que lo relegó del quinto al décimo puesto al llegar a la bandera a cuadros.

El lunes, Verstappen -obligado por el equipo- emitió un comunicado en las redes sociales, diciendo que su acción sobre Russell "no fue correcta y no debería haber sucedido", aunque no llegó a disculparse .

Hablando en el programa SportTalk de ServusTV , Marko se preguntó qué estaría pensando Verstappen y cuestionó su "situación mental" en ese momento.

"Russell frenó demasiado tarde y resbaló. Max tuvo que desviarse. El reglamento establece claramente que, en tal situación, no es necesario devolver el lugar. Entonces surgió una discusión con nosotros sobre la posibilidad de devolverlo. Max dijo que no. Y entonces dijimos: «No, tienes que hacerlo, porque el riesgo es demasiado grande»".

"Entonces, por la telemetría, se pudo ver que Max levantó el pie del acelerador. Todos supusimos: «Ya lo está dejando pasar». Y de repente, aceleró de nuevo", añadió Marko

"No sé cuál fue ese error de juicio, ni qué pasaba por su cabeza. Y entonces, claro, se desató el infierno", sentencia Marko refiriéndose a la monumental bronca interna que se produjo tras lo ocurrido.

¿El resultado? Una amenaza real que podría meter al neerlandés en un serio problema: tendrá que competir al límite en los próximos GP de Canadá y Austria. Si comete una infracción será suspendido para el siguiente Gran Premio y en caso de suspensión, se le descontarán doce puntos de penalización