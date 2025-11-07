GP de Brasil de F1 hoy: horarios y dónde ver online TV, a qué hora es la carrera al sprint de Fórmula 1 2025

La Fórmula 1 llega a Brasil, una de sus carreras con más tradición y más espectaculares de la temporada. Por si el circuito de Interlagos no es suficiente reclamo, el Mundial llega más apretado que nunca y con tres aspirantes con serias opciones de alzarse con la corona. Los dos primeros son Lando Norris, nuevo líder tras su victoria en México y Oscar Piastri. Los dos pilotos de McLaren no pueden despistarse porque cada vez tienen más cerca a Max Verstappen.

El neerlandés atemoriza a la escudería inglesa al estar ya a tan solo 36 puntos del liderato. Además, Interlagos es uno de los que teóricamente favorecen a las características del Red Bull, lo que podría apretar todavía más la lucha por el título. La gran ventaja para Max Verstappen es que este fin de semana es con formato sprint por lo que se repartirán también puntos el sábado, día en el que también se celebra la clasificación para la carrera principal.

¿Habrá órdenes de equipo en McLaren?

Las 'Papaya Rules' siguen provocando debate, que aumenta según se estrechan las distancias en la cabeza. Zak Brown, CEO del equipo, tiene claro que no habrá órdenes de equipo sobre sus pilotos, que serán libres para luchar en pista: "Prefiero decir que hicimos lo mejor que pudimos con nuestros pilotos empatados a puntos y que el otro nos ganó por uno, a la alternativa de decirle a uno de nuestros pilotos ahora mismo, cuando están a un punto de distancia, que sé que sueñas con ganar el campeonato mundial, pero lanzamos la moneda y no lo lograrás este año. Olvídalo".

No es un verso libre dentro de la escudería ya que Andrea Stella, jefe de equipo, piensa igual que él: "Entonces, cuando estás en mi lugar, es como si tuvieras dos hijos y alguien te preguntara: ¿Cuál es tu hijo preferido? Sí, pero son mis dos hijos, ¿cómo puedes decir cuál es el preferido?". McLaren parece decidido a luchar y tanto Norris como Piastri no tendrán que seguir órdenes de equipo, según explican sus jefes.

La última bala para Alonso

Al igual que para Red Bull, teóricamente el circuito de Interlagos es favorable a las características del Aston Martín por lo que este fin de semana Fernando Alonso tendrá la oportunidad de redimirse del fatídico GP de México y poder buscar sumar algunos puntos más. Aunque todas sus fuerzas están ya de cara al coche de 2026, lograr un buen resultado en Brasil es necesario para calmar las aguas en la escudería con fábrica en Silverstone.

Horario de la carrera sprint y la clasificación del GP de Brasil 2025 de F1

La carrera sprint (24 vueltas) y la clasificación del GP de Brasil tendrán lugar este sábado 8 de octubre, en el Circuito de Interlagos a las 15:00h y 19:00h respectivamente, en horario peninsular español.

Dónde ver online TV el GP de Brasil de Fórmula 1 en directo

En España, la plataforma DAZN posee los derechos exclusivos de retransmisión de la Fórmula 1. Esto significa que la carrera sprint y la clasificación podrán televisarse en DAZN F1, canal disponible a través de su propia plataforma e integrado en otros operadores como Movistar u Orange con acuerdos de emisión.

Asimismo, en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es), se podrá seguir el minuto a minuto de la carrera sprint, con el resumen y las declaraciones de los protagonistas.

