Hamilton sorprende: revela quién es su piloto más completo de la Fórmula 1 y no es Verstappen ni Alonso

En la antesala del Gran Premio de México, Lewis Hamilton recordó a uno de los rivales más destacados con los que ha compartido pista a lo largo de su trayectoria. El siete veces campeón del mundo, que ha competido contra leyendas como Fernando Alonso, Max Verstappen y Michael Schumacher, sorprendió al revelar quién considera el “piloto más completo” de todos. A pesar de sus duelos históricos con varios de ellos, Hamilton eligió a Sebastian Vettel como el más completo, tanto dentro como fuera del asfalto.

En una entrevista concedida a ESPN antes del fin de semana en Ciudad de México, el piloto británico destacó su estrecha amistad con el alemán. “Tengo una gran relación con Sebastian”, confesó. “Para mí, de todos los pilotos que he conocido, él es el más completo”. Hamilton explicó que su valoración no se limita al rendimiento deportivo, sino que abarca la calidad humana, la empatía y la capacidad de comprender y conectar con los demás.

Durante los años de intensa rivalidad entre Mercedes y Ferrari, especialmente entre 2017 y 2018, ambos protagonizaron batallas memorables por el título. Sin embargo, Hamilton subrayó que, pese a la competencia feroz, siempre existió un profundo respeto mutuo. “Sebastian sabe dejar de lado el ego. Entiende que hay algo más grande que nosotros mismos y busca unir a las personas. Admiro que use su influencia de esa manera”, expresó con admiración.

Hamilton también destacó el apoyo personal que recibió de Vettel en momentos difíciles de su carrera. “Él estuvo ahí para mí cuando lo necesitaba, y hoy me alegra ver que le va tan bien con su familia”, comentó. Añadió que aún mantienen el contacto y que el alemán suele enviarle mensajes de aliento durante los fines de semana de competición. “Estoy muy orgulloso de él”, concluyó el británico, elogiando la forma en que Vettel utiliza su voz para hablar sobre temas sociales y medioambientales, convirtiéndose en un ejemplo de compromiso y conciencia para las nuevas generaciones.