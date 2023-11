Brutal rajada contra Fernando Alonso: "Usa su poder y destruye al equipo"

Fernando Alonso esta viviendo un resurgir en la temporada tras subir al cajón por octava vez y ya mira con optimismo a Las Vegas. El adelantamiento final que Fernando Alonso le hizo a Sergio, "Checo", Pérez en el último instante del Gran Premio de Brasil es un fenómeno viral mundial días después de la carrera. La vuelta al podio del asturiano ha admirado a todo el mundo y ha devuelto a sus seguidores el sueño de la "33".

Sin embargo, pese a la admiración que despierta a nivel mundial, el español no escapa a las críticas. Alonso ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por sus compañeros de equipo. Ha sido tachado de "vago", "egocéntrico" y de crear mal ambiente allá por donde pasa. Y ahora, Felipe Massa, vuelve a la carga. El brasileño ya evidenció en el pasado lo mal que llegó a pasarlo compartiendo colores con Alonso, aunque quizá sea ahora cuando se ha expresado con más rotundidad al respecto.

Entre 2010 y 2013, Felipe Massa y Fernando Alonso fueron compañeros en Ferrari y la realidad es que el asturiano le eclipsó totalmente. Felipe en aquellos años estuvo a años luz de Fernando, como demuestran los tres subcampeonatos de Alonso en esas temporadas y las sextas posiciones como mejor resultado del brasileño. Un rendimiento más que cuestionable del que Massa culpa a Fernando Alonso.

"Quería estar delante de él y él delante de mí. Creo que nunca tuve ningún problema con él fuera del coche, más allá de la pelea de 2007 (Gran Premio de Europa: “Ganas y te comportas así, gilipollas”, llegó a espetarle Massa. Alonso todavía estaba en McLaren) . Siempre me llevé bien con él como persona. Pero no era lo que me decía. No era lo que le decía al equipo. Siempre tenía una manera típica de trabajar, utilizando su poder. Tenía un montón de poder e intentaba usarlo para tener todo de su lado. Creo que eso partía al equipo por la mitad", reconoce el brasileño en el podcast Track Limits.

"Creo que para ganarle tienes que tener tu día, pero tuve mi día en muchas carreras... sin embargo, algo pasaba porque él me ponía en una condición mental complicada que me llevaba a cometer errores o tal vez pasaba algo que no era lo ideal. No era justo, no puedo decir que hicieran nada malo, pero la forma en que estás trabajando, la forma en que el equipo lo miraba, realmente no era cómodo”, sentenció Massa culpando al ovetense de sus errores. Pero las acusaciones no se quedan ahí y el brasileño también le acusa de trabajar menos que él, como ya le ocurrió en Alpine.

Da la razón a Ocón

Esteban Ocon con el que el asturiano mantuvo una tormentosa relación en Alpine celebró la marcha de Fernando Alonso a Aston Martin acusando al español de "vago" y de escaquearse con el simulador. “Sinceramente, el trabajo en el equipo fue un 98 por ciento sobre mis espaldas y un 2 en la espalda de Alonso. No estaba sobrecargado de trabajo, pero hice todo el desarrollo en el simulador y casi todos los viajes de marketing”, afirmó.

Ahora, Felipe Massa da la razón al galo y relata una situación similar. «Recuerdo una vez cuando empezamos a desarrollar el simulador, porque Red Bull tiene un simulador mucho mejor, incluso McLaren en comparación con Ferrari, así que estábamos trabajando muy, muy duro en el simulador, él y yo. De repente llegó a mitad de temporada y dijo: "Ya no quiero ir al simulador porque esto no sirve de nada, no ayuda en nada al simulador". Así que decidió dejar de trabajar en el simulador. Pero yo seguí trabajando también porque no estaba en buena forma y esa temporada no teníamos un buen coche. Así que estuve trabajando muy, muy duro», afirmó.

«De repente vamos a Singapur y él gana la carrera. Después de la carrera, Montezemolo, que era nuestro presidente, salió a los medios para decir: "Es increíble ver a Fernando, lo mucho que trabaja con el equipo, cada semana en la fábrica en el simulador, reuniones cada semana"», recordó con enfado Felipe Massa.

«De nuevo, esto es algo que te destruye completamente mentalmente. Quiero decir que es un piloto increíble, su talento es increíble pero, ya sabes, todos los demás detalles que necesitas, debes tenerlos para estar cómodo», concluyó el brasileño.

La amenaza de Massa

Más allá de las críticas feroces, el brasileño ha emprendido acciones legales que podría hacer que Alonso perdiera uno de sus triunfos en la F-1. Ha pasado una década y media desde que Fernando Alonso ganase en el polémico GP de Singapur, consiguiendo un resultado decisivo para que Hamilton lograse su primer Mundial en 2008. En aquella carrera en el país asiático, Nelson Piquet Jr. se estrelló a propósito, siguiendo órdenes de carrera de Flavio Briatore para provocar una bandera amarilla que favoreciese al piloto asturiano. Así, la carrera dio un giro de 180 grados, dejando a Massa fuera de los puntos y Hamilton consiguiendo un tercer puesto que sería clave de cara al final del Mundial, ya que se lo llevaría el británico por un solo punto.

Massa no olvida y sigue adelante con su plan para tomar acciones legales con lo sucedido. Ha reunido un equipo de abogados para tratar de anular el título mundial de Fórmula 1 que se llevó Lewis Hamilton en 2008 y ya preparan la demanda.

Aunque parece difícil que su demanda prospere, si el piloto brasileño logra que se tengan en cuenta sus reclamaciones y se impugna el resultado de aquel Gran Premio de Singapur 2008, Fernando Alonso recibiría un duro golpe. Ya que podría perder una de las 32 victorias logradas en grandes premios de Fórmula 1 y postergar su ansiada '33' .