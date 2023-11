La contundente reflexión de Fernando Alonso que afecta a su futuro: "No me gusta este juego..."

El adelantamiento final que Fernando Alonso le hizo a Sergio, "Checo", Pérez en el último instante del Gran Premio de Brasil es un fenómeno viral mundial días después de la carrera. La vuelta al podio del asturiano ha admirado a todo el mundo y ha devuelto a sus seguidores el sueño de la "33".

Los mecánicos de Aston Martin celebraron el tercer puesto como si hubiera llegado la ansiada victoria 33 del bicampeón del mundo. Fue el colofón a otra exhibición de Alonso, quien vive una eterna juventud a sus 42 años, en el circuito de Interlagos, el trazado en el que festejó sus dos títulos mundiales (2005 y 2006).

Ahora, solo unos días después subir al cajón por octava ocasión esta temporada en Brasil, igualando los 106 podios de Alain Prost en el ranking histórico, el asturiano hace balance de su primer año con el equipo de Lawrence Stroll. En una entrevista con la revista GQ hace balance de la temporada, asegura que no piensa en la retirada y vuelve a lanzar un dardo a Alpine..

No es momento de retirarse

Sobre la primera temporada en Aston Martin y el rendimiento del AMR23, especialmente en la primera mitad de curso, Alonso reconoce que "ha sido una grata sorpresa, no podemos mentir. Teníamos algunas esperanzas con la incorporación de gente nueva al equipo. Parecían saber lo que hacían, pero esta era una visión a largo plazo. Pensábamos que en 2023 estaríamos luchando con regularidad entre los diez primeros, y tal vez un podio o dos serían posibles", dice

"La idea era que en 2024 seríamos un aspirante regular al podio. Pero este año en la primera mitad de la temporada hemos estado luchando regularmente por las primeras posiciones y eso ha sido una sorpresa, así que estoy contento", señala. "No es momento de retirarse" sentenció para alegría de sus fans.

El asturiano tampoco se cortó a la hora de hablar de los rumores que lo sitúan en Red Bull la próxima temporada y admite que es algo que no le gusta. "Son solo rumores, rumores normales del paddock, de gente que solo está tratando de burlarse de ello y ganar algunos seguidores en las redes sociales. No me gusta ese juego. Creo que no es gracioso”, sentencia.

Dardo a Alpine

Alonso tampoco se olvida de Alpine. Y es que el asturiano está encantado con el trato que recibe de su nueva escudería tras sentirse menospreciado en multitud de ocasiones por Alpine. "Después de algunos años y movimientos decepcionantes en la F1, fue muy agradable sentir que un cambio de equipo esta vez realmente valió la pena. Está claro que acerté", asegura.

Aún así quiso ser respetuoso con su ex equipo. "Tengo mucho respeto por Alpine. Es el equipo que me dio mis dos campeonatos del mundo, así que siempre estará en mi corazón, nunca les desearé nada malo. Es verdad que siempre que cambias de equipo está esa cosa dentro, en la que miras tus tiempos y posición e inmediatamente miras a los de tu ex-equipo", explica Fernando Alonso.

"Si están detrás de ti, siempre hay un poco de alivio porque has tomado la decisión correcta. Lo ideal sería que Aston Martin ganara y Alpine fuera segundo. Luchar por los podios sería lo mejor", concluyó.