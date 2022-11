El colmo de la relación entre Ocon y Alonso: el francés acusa al español de vago

Terminado el curso en la F-1 y con Fernando Alonso habiendo tomado ya el primer contacto con el Aston Martin en Abu Dhabi, la relación entre el bicampeón del mundo y su compañero en Alpine, Esteban Ocon, sigue añadiendo capítulos a una temporada más que tormentosa. ¿Lo último?

El galo ha concedido una entrevista a “L’Equipe” en la que se ha mostrado muy contundente sobre el papel de ambos y la llegada de Gasly para la próxima campaña: “Espero que eso cambie porque, sinceramente, el trabajo en el equipo fue un 98 por ciento sobre mis espaldas y un 2 en la espalda de Alonso. No estaba sobrecargado de trabajo, pero hice todo el desarrollo en el simulador y casi todos los viajes de marketing”.

Ocon considera que la situación en Alpine sólo puede mejorar: “Creo que con Pierre (Gasly) podemos compartir muy bien este trabajo. Me ayudará a mantener más energía para la próxima temporada. Estoy seguro de que será mucho mejor así”, aseguró. Ocon, que terminó encantado de acabar el campeonato por delante de Alonso, fue optimista sobre el futuro inmediato: “Con los dos pilotos franceses, Alpine espera hacer cosquillas a los tres primeros en el campeonato de constructores en 2023″.

Ocon ya había evidenciado que la relación entre él y Alonso había acabado pudriéndose: “No es ningún secreto que me decepcionó ver sus comentarios. No había necesidad de algunas de las críticas que hizo”. Alonso expresó su decepción en especial después de Sao Paulo, la penúltima cita del Mundial, cuando se quedó fuera del esprint del sábado por un choque con su compañero. Después, en la recta, ambos volverían a encontrarse, con un segundo toque por el que fue sancionado el doble campeón del mundo. “Está lejos de ser ideal cuando es tu compañero de equipo, pero ha sido un poco así con Ocon durante toda la temporada”. Y añadió: “Sólo queda una carrera más y luego se acabó, finalmente”.

El asturiano no ocultó su alivio de terminar la temporada la siguiente semana en Abu Dhabi e iniciar una nueva aventura en Aston Martin. Para Ocon, las críticas fueron excesivas, aunque reconoció su respeto por el piloto español. “Respeto mucho a Alonso. Siempre le respetaré por lo que ha hecho en la pista a lo largo de los años. Es una leyenda del deporte y eso no cambiará, pero me decepcionó un poco”, declaró el francés.