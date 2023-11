Así desesperó Alonso a Checo Pérez y a Red Bull: “Copia la trazada de Fernando”, se escucha en los audios que se han hecho públicos

La exhibición de Fernando Alonso en el Gran Premio de Brasil, donde obtuvo un espectacular tercer puesto en inferioridad de condiciones contra el Red Bull de Checo Pérez y con un adelantamiento impresionante en la última vuelta, sigue teniendo capítulos. DAZN, que retransmite en directo la F1 en España, ha analizado algunos de los audios de la carrera, que ponen de manifiesto la inteligencia que tuvo el español no sólo con el volante, también en la relación con el box de Aston Martin; y cómo, además, llegó a desesperar a sus rivales.

El primer vídeo muestra cómo las primeras embestidas de Checo Pérez las tenía el español bajo control. “Pérez a 1,5 segundos”, advierten a Fernando. “Sí, toda va bien por aquí”, responde, y en otro momento añade: “Ya sabes lo que estoy haciendo”. Y de repente: “Sí, entendido, todo bien, Pérez 1,6 segundos detrás”, le comentan. “Vamos a ver cómo sube ese número”, añade el piloto asturiano. “Pérez está a dos segundos detrás, dos segundos. Ya le sacas 2,3 a Pérez. 2,8... Pérez a 3,3”, le confirma el equipo.

Por otro lado, en un momento de la prueba a Fernando Alonso se le olvida el tiempo objetivo que tiene que hacer para seguir la estrategia, y para no dar pistas [los audios son públicos] se mantiene esta conversación, que en dos ocasiones saca las risas del ingeniero:

Fernando Alonso: “Estoy confundido con el tiempo objetivo. Recuerdo el tiempo objetivo del plan B. ¿He de ir siete décimas más rápido que en el plan B?”

Box de Aston Marton: “Sí Fernando, correcto. Siete décimas por debajo del tiempo del Plan B. 0,3 décimas por encima del Plan A”.

FA: “Así que a partir de ahora he de rodar en la temperatura límite de hoy, ¿ese número?”

BAM: “Sí, Fernando, exacto [y se ríe por primera vez], como el número de temperatura que tenemos hoy. Estoy impresionado.

FA: “Vale, creo que tengo más neumáticos que... La temperatura”.

BAM: “Sí, entendido [se vuelve a ríe].

En los audios, además, queda clara la desesperación en la que entraron Checo Pérez y Red Bull,

Checo: “Joder, es muy rápido en las rectas”.

Red Bull: “Usa la energía antes, úsala antes”.

Ese fue el primer intento, pero no funcionó porque el problema estaba e la trazada: Alonso la cambió, no hacía la ideal, pero sí la mejor para que no le adelantaran, que era el objetivo: alejarse en las zonas de DRS para que su rival no le pasara.

Red Bull: “Intenta trazar más lejos del vértice, curva 12. Prioriza la tracción, clava la salida. Sigue la trazada de Fernando, curvas 10 y 12”, le piden al piloto mexicano. “No, si sigo su trazada me meto en aire sucio”, responde este. “Céntrate en la salida de la curva 12. Sacrifica un poco la entrada, céntrate en la salida”, le dicen también.

Finalmente logró adelantarlo a falta de dos vueltas, pero lo mejor estaba por llegar...