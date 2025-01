Carlos Sainz habla claro y señala al único culpable de la salida de su hijo de Ferrari

Fue la noticia que revolucionó la fórmula 1: Lewis Hamilton hacia oficial que dejaba el equipo Mercedes para unirse a Ferrari. La transferencia fue posible entre otras cosas gracias a Fred Vasseur que confesó que para lograr el fichaje del añoCarlos Sainz debía quedar fuera de la escudería.

Tras meses de especulaciones, el culebrón cobre el futuro de Carlos Sainz llegaba su fin.El fichaje del británico Lewis Hamilton por Ferrari le sacó del equipo para 2025 y “frenó en seco” las negociaciones de renovación. A partir de ahí varios equipos se interesaron por su fichaje y finalmente el madrileño anunció que optaba por Williams. Carlos Sainz pilotará un coche del mítico equipo de Grove desde la próxima temporada con un contrato multianual: para 2025, 2026 y "más allá" con un salario cercano a los 10 millones de euros por temporada, tal y como anunció el propio equipo inglés.

"Carlos debía estar fuera"

Si embargo, su salida de Ferrari no fue fácil y ahora ha salido a la luz por qué se dio marcha atrás a su continuidad. Fred Vasseur ha afirmado que Lewis Hamilton le obligó a despedir a Carlos Sainz de Ferrari a pesar del respeto que le tiene al español. En “Ouest France” explicó: “Tengo un gran respeto por Carlos Sainz. He esperado diez años para trabajar con él y hemos tenido momentos extraordinarios juntos en esos dos años. Carlos me dio mi primer podio en la Fórmula 1. Garantiza una dinámica positiva en el equipo. Pero en la vida hay que tomar ciertas decisiones y creo que un equipo no puede dejar de incorporar a Lewis Hamilton. Porque es único. Y para ello, Carlos debía estar fuera”, afirmó el francés.

Ahora ha sido el propio Carlos Sainz padre el que ha roto su silencio y ha señalado al verdadero culpable de la ruptura del piloto madrileño con la escudería italiana.

Muchos aficionaros denunciaron el mal trato brindado por Ferrari al piloto italiano pero que Carlos Sainz no comparte esta opinión y considera que el verdadero artífice de la marcha del madrileño de 30 años ha sido Lewis Hamilton.

«Yo no lo calificaría como que se han portado mal», afirma en declaraciones a Motorsport.

Fue Hamilton quien lo forzó todo

«Se han dado las circunstancias de la tormenta perfecta. Ferrari está contento con Carlos, pero aparece la posibilidad porque el propio Hamilton la produce», prosigue. «Es él quien se acerca a Ferrari, por lo que se dan las circunstancias. Quizá ese proceso podría haber sido más claro, pero entonces se habría filtrado», sentencia el piloto de 62 años.

Aún así agradece a Ferarri la bonita despedida que dieron a Carlos, algo que considera que se ha ganado con creces a lo largo de estos años.