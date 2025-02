El grave problema de Redbull que dispara los rumores de una espantada de Verstappen

Las escuderías calientan motores y ya están centradas en las mejoras de sus monoplazas y la nueva reglamentación para 2026 que buscará equilibrar la eficiencia y la competitividad en pista, introduciendo cambios significativos en alerones, dimensiones y aerodinámica activa. Pero mientras los equipos se encierran en sus cuarteles generales para preparar la próxima temporada se suceden los rumores sobre el futuro del Gran Circo y el último de ellos no pinta nada bien para la escudería de Max Verstappen.

Ni rendimiento ni fiabilidad

Red Bull Powertrains enfrenta desafíos significativos en el desarrollo de su unidad de potencia para la temporada 2026 de Fórmula 1. Según informa el medio italiano Autosprint, la nueva unidad de potencia para el cambio de normativa 2026, presenta problemas tanto en términos de rendimiento como de fiabilidad. Estas dificultades se producen en un contexto de cambios regulatorios muy grandes en la Fórmula 1, que incluyen la eliminación del MGU-H y una mayor importancia de la energía eléctrica, además del uso de biocombustibles.

Según el citado medio, «las fuentes afirma que, por ahora, el motor de Red Bull no es nada solido a nivel de prestaciones, pero sobre todo no es fiable». Es decir, que la unidad de potencia no solo carecería de rendimiento, sino que también enfrenta problemas de fiabilidad. Una tesis en la que también incide gpblog.com que asegura que los avances no son prometedores debido a una serie de dificultades técnicas que ponen en duda la posibilidad de crear una unidad de potencia superior a la de rivales como Ferrari o Mercedes.

¿Espantada de Verstappen?

Tras la decisión de Honda de retirarse de la Fórmula 1 (para posteriormente recalar en Aston Martin), Red Bull decidió establecer su propia división de motores, Red Bull Powertrains, con sede en Milton Keynes. Esta iniciativa buscaba asegurar la independencia del equipo en términos de suministro de unidades de potencia y mantener su competitividad en el campeonato. Sin embargo, este movimiento podría acabar en un auténtico fracaso.

Las dudas sobre el motor preocupan y mucho a Max Verstappen cada vez más cerca de su salida. La posibilidad de que el neerlandés se pase a Mercedes en 2026 está ganando fuerza, principalmente porque se espera que el fabricante alemán tenga la unidad de potencia más potente y fiable según la nueva normativa. Con Red Bull Powertrains enfrentándose a serios problemas, el equipo de Verstappen ya trabaja en otros destinos y Mercedes parece ser el más atractiva.

En la sombra se mantiene también Aston Martin que, según diferentes medios, sigue trabajando en la incorporación del campeón. Según Daily Mail, Aston Martin estaría informado a sus potenciales patrocinadores de que Max Verstappen se unirá a ellos en su ambicioso intento por ganar el título mundial de Fórmula Uno, en un acuerdo de más de 1.000 millones de euros que sería uno de los más grandes en la historia del deporte.

Unos rumores a los que dio más alas el campeón del mundo de 1978 Mario Andrett. «Estoy seguro de que quieren contratar a Verstappen y sé que están trabajando activamente en un plan para lograrlo», dijo Mario Andretti, campeón de Fórmula 1 en 1978 en 'F1 Journal'.