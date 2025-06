Hamilton alienta las sospechas sobre Ferrari: "ojalá pudiera contar lo que está pasando"

Lewis Hamilton ofreció un mensaje críptico a los fanáticos sobre lo que está ocurriendo detrás de escena en Ferrari tras unas decepcionantes primeras 10 carreras en rojo.

Hamilton, siete veces campeón del mundo de F1, se trasladó a la escudería italiana después de 12 años y seis títulos mundiales en Mercedes. El británico parece no haberse adaptado a su nuevo equipo y el ambiente tampoco ayuda. En Ferrari las bofetadas van y vienen y el rendimiento de la escudería italiana está seriamente cuestionado.

El británico ha tenido serias dificultades para competir con equipos como McLaren, Mercedes y Max Verstappen, de Red Bull. El domingo en Canadá, mientras Mercedes conseguía un doble podio, Hamilton terminó en un modesto sexto puesto después de que una marmota dañara su coche.

Hamilton aún no ha conseguido un podio en un gran premio, y su mejor resultado fue una victoria al sprint en China en marzo. Tras la carrera en Montreal, el británico declaró que se necesitan "muchos cambios" en la organización para volver a la cima.

"Mi mentalidad es que hay muchos cambios que deben hacerse en el sistema", dijo a Sky Italia.

Y a continuación soltó la bomba que desatado todo tipo de especulaciones en el Gran Circo donde la imposición de un pacto de silencio en la escudería italiana se ha convertido en uno de los asuntos más comentados.

"Hay mucho movimiento de fondo"

"Ojalá pudiera contarte qué está pasando. Hay mucho movimiento de fondo. Sí, no puedo decir mucho al respecto. Hay tantas cosas que me gustaría contarte para explicar lo que ha sucedido este año, los problemas que tuvimos y lo que está pasando dentro de la organización..", afirmó.

“Pero mi objetivo es tratar de influir positivamente y tratar de lograr un cambio para que podamos tener éxito a largo plazo. Necesitamos muchos cambios. Para mí, se trata de sentar las bases. No estamos luchando por un campeonato. Por supuesto que estoy pidiendo estas cosas (actualizaciones). No sé por qué no hemos estado trayendo mejoras", sentenció Hamilton.

Hamilton se encuentra actualmente sexto en la clasificación del campeonato, 119 puntos detrás del líder del campeonato Oscar Piastri y 25 puntos detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc .

Se espera que Ferrari traiga una mejora a la suspensión trasera de su coche SF-25 para el Gran Premio de Gran Bretaña en julio, que Hamilton ganó el año pasado .