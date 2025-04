Hamilton enciende la mecha: ¿Beneficia Ferrari a Leclerc?

Lewis Hamilton no ha tenido el debut soñado con Ferrari. En Australia, el fichaje más sonado de la Fórmula 1 en los últimos años, rodeado de focos mediáticos de todo el mundo, no pudo pasar de la décima posición en una prueba tortuosa para el piloto británico. En China el varapalo fue aún peor al quedar descalificado por la FIA por no cumplir no cumplió con las medidas reglamentarias del suelo (9 mm). Las cosas mejoraron en Japón, donde ambos pilotos han conseguido el mejor dato desde que comenzó el año pero sigue siendo insuficiente.

Charles Leclerc terminaba justo como empezó, en la 4ª posición, mientras que Lewis Hamilton solo pudo adelantar a Isack Hadjar y terminar 7º.

Un resultado en principio pobre para su alto coste. El pasado mes de febrero saltaba el bombazo que revolucionó por completo la Fórmula 1. Lewis Hamilton había decidido no renovar con Mercedes y así cumplir el sueño de todo piloto de Fórmula Uno: vestir de rojo. Un golpe histórico con un sueldo imponente. Según adelantó 'Daily Mail', el inglés podría llegar a ganar en Ferrari la imponente cifra de casi 100 millones de euros (85 millones de libras) en muchos conceptos. En esta cifra entrarían ganancias de otros factores al margen del sueldo: patrocinios, derechos de imagen y bonificaciones. Su sueldo base se situaría en torno a los 50 millones de euros, una cifra que le acerca a Max Verstappen que es actualmente el piloto mejor pagado con 51 millones.

Hamilton denuncia que su coche es peor

Sin embargo, más allá del resultados unas declaraciones del británico han encendido la mecha en el escudería italiana y alimentado los rumores de descontento de Hamilton con un cierto favoritismo a su compañero.

Tras la carrera Lewis Hamilton reveló que un elemento de su coche Ferrari tiene un "rendimiento inferior" en comparación con el de su compañero de equipo Charles Leclerc, que acabó 13 segundos por delante de Hamilton en la bandera a cuadros.

"Hice lo mejor que pude hoy. Realmente me faltó rendimiento en comparación con los coches que iban delante de mí", dijo Hamilton a Sky Sports F1 .

“Durante las tres primeras carreras ha habido un pequeño déficit entre ambos lados del garaje en un elemento del coche. Por mi parte, algo no está rindiendo bien. Me alegra saberlo. Con lo que tenía, ese era el mejor resultado que podía conseguir" añadió.

Un aviso a Ferrari

"Espero que cuando lo solucionen empiece a conseguir mejores resultados. Pierdo algo más de una décima por vuelta con este problema. Espero que para la próxima carrera esté solucionado" sentenció en un claro aviso a la escudería italiana.

Ferrari no está usando el auto tan bajo como quisiera después de que tanto Hamilton como Leclerc fueran descalificados del Gran Premio de China, Hamilton debido al desgaste excesivo de las tablas y Leclerc por el bajo peso de su auto. Sin embargo, rodar demasiado bajo significa desgastar la plataforma debajo de los coches y correr el riesgo de descalificación. No está claro si esto está relacionado con la pieza a la que se refiere Hamilton.

"Ellos [el equipo] lo saben y no saben por qué [está sucediendo]. Cuando llegue un nuevo componente, esperemos que desaparezca y que sea igual en ambos autos", dijo.

Ferrari ya está 76 puntos por detrás de McLaren en el Campeonato de Constructores después de sólo tres fines de semana de carreras.

Tras su fichaje, los expertos ya alertaron del complicado binomio Hamilton-Leclerc. ¿Conseguirá Ferrari mantener el orden interno?