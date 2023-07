Nuevo jarro de agua fría de Aston Martin a Fernando Alonso: "Nada en las próximas dos carreras"

No ha sido un fin de semana fácil para Fernando Alonso y Aston Martin. Los resultados de Alonso y Stroll en Gran Bretaña confirman la pérdida de hegomonía como segundo equipo detrás de Red Bull y sus resultados han empeorado significativamente en los últimos cuatro grandes premios. El paso adelante que han dado el resto de escuderías empieza a preocupar al equipo verde, que ya descarta la idea de poder alcanzar a Red Bull.

Pese a ello, el piloto asturiano no baja los brazos y espera dar un salto cualitativo en las tres próximas carreras como demuestra el mensaje de ánimo lanzado a su equipo y su obsesión por ayudar en la fábrica a mejorar el rendimiento de su coche.

El piloto asturiano pronostica unas mejores próximas semanas y así se lo hace saber al resto de la parrilla de Fórmula 1. Tras el séptimo lugar en Silverstone, casa de la escudería Aston Martin, Fernando Alonso ha hecho toda una declaración de intenciones para las próximas carreras. El GP de Hungría y el GP de Bélgica están marcados en rojo para el piloto que quiere volver al nivel del inicio de temporada antes del parón de un mes en agosto. "Ahora vienen fines de semana mejores, no os preocupéis", afirma Fernando Alonso.

Y para lograr su objetivo, el asturiano trabaja sin descanso junto a los ingenieros para tratar de dar al coche el ritmo deseado. En este sentido, Tom McCullough ha revelado el tiempo que Fernando Alonso ha pasado en la fábrica de Aston Martin desde que terminó la carrera en Austria: "El domingo por la noche se presentó aquí. Entre ese día y Silverstone ha estado en la fábrica todos los días". Una motivación que no ha decaído tras la decepción del GP de Gran Bretaña. Alonso, que sigue decidido a conseguir su 33º título en el Mundial de F1 no faltó a la fábrica el mismo lunes. "El lunes por la mañana estuvo en el simulador y por la tarde fue a las oficinas de diseño de la nueva fábrica, que él no no había tenido la oportunidad de ver aún. Y el martes, volvió a utilizar el simulador", ha desvelado McCullough en unas declaraciones a'Motorsport-Total'.

Sin embargo, a pesar de su obsesión por mejorar el rendimiento de su AMR23, el piloto ha recibido un nuevo jarro de agua fría del propio McCullough que ha admitido que no habrá mejoras en las dos próximas carreras. "Vamos a ir a las próximas dos carreras con el coche que tenemos, pero luego traeremos las cosas que haya tan pronto como podamos, y eso hará el monoplaza más rápido. Tenemos todavía muchas actualizaciones, así que continuaremos haciendo eso", afirmó.

"Hemos visto los puntos fuertes del equipo en las primeras carreras, pero todas las escuderías han estado trabajando en la eficiencia del túnel de viento, y ahí es por donde irá el camino del desarrollo del coche. Al final del día, se trata de estar preparados", admite McCullough.

Por tanto, el trabajo de desarrollo realizado por Aston Martin en las últimas semanas comenzará a verse reflejado en el AMR23 a partir del Gran Premio de Países Bajos, que se celebra el último fin de semana de agosto. En cambio, en las carreras de Hungaroring y Spa-Francorchamps, el coche permanecerá sin cambios.

Tras el mazazo de Silverstone, Mike Krack aseguró que habría "algunas piezas nuevas en Budapest, otras en Spa, otras en Holanda, así que es una mejora continua". Pero está claro que no será así y el asturiano tendrá que esforzarse en sacar lo mejor de su actual monoplaza.