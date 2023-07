Los memes estallan contra Aston Martin y Fernando Alonso en el Gran Premio de Gran Bretaña

No tira Fernando Alonso ni su Aston Martin en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. No acabó bien la calificación y no ha empezado bien la carrera en la que, como es habitual, va mandando Verstappen. Fernando Alonso no lucha por el podio y la ilusión por la 33, la marea que a tanta gente arrastró está decayendo y empiezan las críticas en las redes. Fue allí donde nació el impulso y es ahí donde se está gastando, pese a que Alonso, antes de la carrera, pedía calma. Pero tanto en Barcelona, como en Austria; y aquí sufrimos un poco más en las curvas rápidas. Aunque la carrera es mañana, así que a ver qué pasa. Los domingos son nuestro punto fuerte del fin de semana, así que a ver si podemos remontar", señaló Fernando, que, con respecto a sus rivales, opinó que "se repiten los patrones del año pasado", decía antes del domingo. "Se repiten mucho patrones del año pasado. Los Williams creo que salían delante, también; y los McLaren, que tuvieron toda la temporada pasada con altibajos, aquí también fueron bien. Haremos las cuentas en Abu Dabi; sino será una locura, con los circuitos que les van mejor a unos y peor a otros". E insistió: "Nosotros intentamos entender el coche. Parece que en las últimas tres carreras hemos sufrido en las curvas rápidas; y vamos mejor en curva lenta. Así que igual vamos a Hungría en dos semanas y estamos luchando por el podio otra vez; y volvemos a la confusión. Nosotros mantenemos mucho más la calma". Pero las redes empiezan a perderla.

La afición alonsista espera que Aston Martin vuelva a encontrar el punto del coche con el que tan bien se defendió en los primeros compases de este Mundial. Pero mientras otra escuderías van hacia delante y han mejorado, da la impresión que Aston Martin no ha ido evolucionando como se esperaba. Como dice Fernando Alonso las cuentas hay que hacerlas al final, pero Aston Martin no da las mejores señales ahora.