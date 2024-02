Palo de Fernando Alonso a su seguidores: no se fía del potencial del AMR24

La pretemporada 2024 de la Fórmula Uno sigue su curso en Baréin y ayer pudieron verse ya algunos detalles sobre el rendimiento que empieza a tener cada monoplaza. Todo parece indicar que Red Bull sigue un paso por delante de todos y Fernando Alonso, a pesar del optimismo derrochado en los últimos días no se muestra convencido del potencial de su AMR24.

Si hace unos días, el asturiano estallaba contra la Fórmula uno por el formato de los test ahora admite que tras rodar con su monoplaza han surgido ciertas dudas en cuanto a su rendimiento.

Desde 2021, la Fórmula 1 solo contempla tres días de pruebas antes del inicio de una nueva temporada, que siempre tuvo lugar en Bahréin y el asturiano ha estallado. "Esto no es suficiente para un deporte como la Fórmula 1, ya que los dos pilotos de un equipo tienen que dividirse, de modo que cada piloto tiene un programa de sólo un día y medio de pruebas o doce horas" comenzó afirmando el piloto de Aston Martin.

"No lo puedo entender"

"Tenemos un tiempo muy limitado. He estado pensando en ello todo el invierno y creo que es injusto que solo tengamos un día y medio para prepararnos para una Copa del Mundo. No existe ningún otro deporte en el mundo, con todo el dinero involucrado y con todo el marketing y las cosas buenas que decimos sobre la Fórmula 1 y la proximidad a los aficionados... No lo puedo entender: "¿Por qué no vamos a Bahréin durante cuatro días, lo que significaría dos días completos para cada piloto?. Tres es un número impar, no se puede dividir entre los pilotos", criticó Alonso.

Ayer, tras la segunda ronda de los test, el asturiano volvió a insistir en esta crítica pero los más preocupante fueron sus sensaciones en cuanto a la fiabilidad de su nuevo monoplaza.

Alonso admite que el AMR24 es un coche "difícil de conducir", aunque atribuye las dificultades a razones externas a lo conductivo o mecánico, alegando que un problema "general" afectó la conducción de los monoplazas en el primer día de pruebas. Destaca que, en algunos aspectos, se ha evolucionado en algunos puntos del coche con respecto a 2023 y buscaron corregir los errores que afectaron el rendimiento en la temporada pasada, aunque prefiere mantener la cautela y duda del potencial real del nuevo modelo.

"Es un paso adelante en comparación con el año pasado. Entendimos muchas cosas en la segunda parte del año pasado e implementamos esas lecciones en el coche de este año. Todo va bien, pero es difícil de decir donde estamos en este momento», sentenció. Aún así el asturiano no baja los brazos y confía en que se implementen mejoras a los largo de la temporada. «Lo que McLaren demostró el año pasado es que no importa cómo empieces la temporada, todo puede cambiar muy rápidamente si encuentras o activas el punto mágico en el coche. Así que sí, seguiremos trabajando» concluyó en rueda de prensa.

La primera carrera del año tendrá lugar la semana que viene, entre el 29 de febrero y el 2 de marzo, también en Baréin, en el circuito de Sakhir. Ese será el primer exámen clave para el monoplaza del asturiano.