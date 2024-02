Sainz y Ferrari mandan... sin Verstappen

La pretemporada 2024 de la Fórmula Uno sigue su curso en Baréin y ayer pudieron verse ya algunos detalles sobre el rendimiento que empieza a tener cada monoplaza. Red Bull sigue un paso por encima del resto en todos los sentidos, tanto a una vuelta como en tandas largas con una degradación de neumático más que óptima. Eso sí, en manos de Checo Pérez el coche no es tan dominador como lo fue con Verstappen. De hecho, incluso tuvieron varios problemas mecánicos que pudieron resolver rápidamente. La gran sorpresa de ayer, siempre con todas las cautelas, fue el ritmo que mostró el Ferrari con Carlos Sainz al volante. Fue el más rápido de la jornada, aunque lo hizo con los neumáticos más blandos, los C4, mientras que el resto de los rivales ni siquiera los pusieron. La diferencia con el segundo, Pérez, que usó el C3, es proporcional, lo cual puede dar pistas de un acercamiento del SF24, al menos frente al Red Bull conducido por el mexicano. Sainz se mostró muy consistente con el Ferrari y en sus tandas largas de carrera el ritmo fue muy bueno. El monoplaza rojo parece haber superado sus problemas de degradación en el tren trasero y, todo eso, a pesar del viento que hacía en la pista de Shakir, algo que suele perjudicar a los coches, a unos más que a otros, estando el Ferrari entre los primeros. El madrileño afronta una temporada complicada en la que tendrá que elegir destino para, al menos, los dos siguientes años. En Baréin está su padre y al reciente ganador del Dakar ya se la ha visto hablar con Helmut Marko (Red Bull) con Toto Wolff (Mercedes) e incluso con Frédéric Vasseur (Ferrari) a pesar del desencuentro que tuvieron recientemente con la no renovación del español y las malas artes que ha habido por detrás como era previsible en el suizo. Sainz completó más de 80 vueltas por la tarde sin problemas de fiabilidad. Peor lo tuvo su compañero Leclerc, que dañó el suelo del coche tras reventar una trampilla de evacuación de agua que previamente Hamilton había dejado fuera de su ubicación. Sainz señaló ayer que tiene claro su futuro, pero la partida se está jugando estos días y en este sentido, puede que el madrileño dependa de lo que haga Alonso, que reconoce abiertamente que le han llamado de varios equipos y ayer mismo también Mike Krack, jefe de Aston Martin, comentó que harán todo lo posible para mantener al asturiano dentro de sus filas. Un síntoma de que algo se está moviendo ya. Ayer Alonso no parecía muy contento y mantenía las dudas en algunos aspectos que todavía no ha podido probar. Además, el incidente de la alcantarilla le restó dos horas de rodaje, algo que enfadó mucho al asturiano, que volvió a criticar que en pretemporada no puedan rodar dos coches por escudería.