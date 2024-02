La rajada de Fernando Alonso contra la Fórmula 1 para calentar el inicio de temporada: "¡Es injusto!"

El próximo campeonato de fórmula 1 comenzará el próximo 29 de febrero en Baréin y las escuderías ya han sacado a luz sus nuevos y potentes monoplazas. El pasado lunes fue el turno de Aston Martin. Fernando ya sabe cómo será el monoplaza con el que competirá en la próxima temporada de la Fórmula 1 y se muestra ilusionado con el resultado. Ocho podios y una colección de maniobras imposibles dan fe de una temporada con la que pocos soñaban pero el piloto asturiano quiere más. Para ello contará con innovaciones en el chasis, el alerón delantero, la suspensión y la nueva caja de cambios.

Pero a pesar de las expectativas de la escudería verde y que todo parece optimismo en el entorno del asturiano, este no se calla a la hora de criticar a la Fórmula-1. No es la primera vez que el Fernando Alonso critica con dureza el formato y a pocos días de iniciar la temporada lo ha vuelto a hacer.

Como en los últimos años, los test de pretemporada de 2024 tendrán lugar en Bahréin. Del 21 al 23 de febrero, los equipos tendrán la oportunidad de poner a prueba sus nuevos coches antes de que el primer fin de semana de carreras de la temporada, también en Sachir, tenga lugar del 29 de febrero al 2 de marzo.

Desde 2021, la Fórmula 1 solo contempla tres días de pruebas antes del inicio de una nueva temporada, que siempre tuvo lugar en Bahréin y el asturiano ha estallado. "Esto no es suficiente para un deporte como la Fórmula 1, ya que los dos pilotos de un equipo tienen que dividirse, de modo que cada piloto tiene un programa de sólo un día y medio de pruebas o doce horas" comenzó afirmando el piloto de Aston Martin en unas declaraciones recogidas por GP Fans.

"No lo puedo entender"

"Tenemos un tiempo muy limitado. He estado pensando en ello todo el invierno y creo que es injusto que solo tengamos un día y medio para prepararnos para una Copa del Mundo. No existe ningún otro deporte en el mundo, con todo el dinero involucrado y con todo el marketing y las cosas buenas que decimos sobre la Fórmula 1 y la proximidad a los aficionados... No lo puedo entender: "¿Por qué no vamos a Bahréin durante cuatro días, lo que significaría dos días completos para cada piloto?. Tres es un número impar, no se puede dividir entre los pilotos", critica Alonso.

El asturiano señala que al ser tres días los equipos tienen dificultades para dividir las pruebas y unos pilotos -por las conciones de la pista y la temperatura ambiente- tienen ventaja sobre otros. Por ello, propone una solución. "¿Por qué no vamos con dos coches? De todos modos ya estamos en Bahréin para competir la semana siguiente".

Esta no es la primera vez que el asturiano levanta la voz sobre este asunto. La temporada pasada ya se quejó del poco tiempo de preparación de los pilotos. "¿Te imaginas a Rafa Nadal pasando 12 semanas sin coger una raqueta o golpear una pelota y luego ir directamente a Roland Garros con un día y medio de entrenamiento? Simplemente nunca sucedería", sentenció.