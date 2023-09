GP Sigapur: ¿Qué falló en el coche de Fernando Alonso para que fuera "inconducible"?

En Aston Martin tenían todas sus esperanzas puestas en esta carrera en la que veían serías opciones para lograr la ansiada 33, pero nada más lejos de la realidad. Todo lo que podía salir mal, salió incluso peor. Alonso no pudo sacar el máximo potencial al AMR23 en las estrechas calles de Marina Bay y ha terminado el Gran Premio de Singapur 2023 en la decimoquinta posición.

"Esto es inconducible", fue el mensaje que Fernando Alonso trasladó a Chris Cronin, su ingeniero de pista en Aston Martin, en la vuelta 42 en plena batalla contra Sergio Pérez, Esteban Ocon y Pierre Gasly por las últimas posiciones que otorgan puntos en el Gran Premio de Singapur 2023.

¿Qué fue lo que falló?

El asturiano tenía depositadas muchas esperanzas en el circuito de Singapur. Un trazado demandante de altas cargas aerodinámicas y poca velocidad punta, precisamente los dos puntos fuertes de Aston Martin. Para lograr su objetivo, Aston Martin ya anunció una importante mejora que permitiría ganar hasta 3 décimas por vuelta al asturiano. Se trata de un nuevo alerón delantero que se complementará con el suelo que se conoció en Zandvoort para mejorar el agarre en las curvas y, así, tener una mejor clasificación este sábado. Este alerón -según adelantó Motorsport- fue diseñado específicamente para optimizar el rendimiento del monoplaza en el desafiante trazado del circuito de Marina Bay, y desde la escudería ya avisaron de que podría suponer un salto de calidad sin precedentes.

Pero esta no es la única mejora con la que contaba el asturiano en Singapur. A ella se sumaban los retoques en la aerodinámica del tren trasero que afectan a los deflectores del denominado ‘beam wing’ (el beam wing es un pequeño alerón que se coloca en la parte inferior del alerón trasero de los F1 y mejora el funcionamiento del difusor). Unos nuevos deflectores que desde la escudería esperaban que ayudara a dar más velocidad al asturiano. El objetivo del deflector, una pieza probada en un túnel de viento, es regular el comportamiento aerodinámico del automóvil. Colocados justo detrás de las ruedas delanteras, los deflectores principales dirigen el aire envuelto debajo del spoiler delantero y entre la carcasa y las ruedas delanteras hacia las entradas de refrigeración del motor. También permiten evacuar las turbulencias generadas por las ruedas delanteras fuera del campo de acción del spoiler trasero.

Sin embargo, ninguna de estas mejoras funcionó en pista y, tras la carrera, el asturiano explicó los fallos y pidió soluciones para las próximas carreras. "Tenemos que analizarlo porque el coche era muy difícil de pilotar, pero tenía muy poco agarre en la parte trasera. Así que sí, debido a ello matamos los neumáticos muy rápido después de la parada en boxes y fue una carrera muy dura. Necesitamos mirar los detalles de todo. Obviamente aún no tenemos las respuestas, pero necesitamos mejorar para Japón", afirmó visiblemente enfadado.

Asimismo, Alonso negó los rumores que apuntaban a que la orden secreta de la FIA sobre su alerón habría sido la causante de los problemas en su AMR23. En unas declaraciones que recoge Motorsport, el piloto descartó a última directiva técnica de la FIA sobre los alerones flexibles tuviese algo que ver en sus problemas este fin de semana en el circuito urbano de Marina Bay.

"No. Para nosotros no fue un cambio en nada. No tuvimos que adaptar nada. Así que estamos contentos con eso", concluyó un piloto asturiano que tras este resultado ha perdido la tercera posición del campeonato de pilotos en favor de Lewis Hamilton. De este modo, Fernando ha caído al cuarto puesto del campeonato, y ahora se queda a diez puntos del británico.

Aston Martin tiene un gran trabajo por delante si quiere lograr la remontada.