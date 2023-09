Golpe en Singapur: la "pieza mágica" que hace soñar a Fernando Alonso

Esta nueva temporada de Fórmula Uno esta siendo sinónimo de éxito para Fernando Alonso. El asturiano ha colocado a Aston Martin en lo más alto de la tabla con siete podios en lo que va de temporada. Con el regreso de la competición -tras el parón veraniego- en Zandvoort (Países Bajos), Alonso firmó otro espectacular segundo puesto en una de las carreras más impresionantes de lo que llevamos de competición.

Unas mejoras que no pudieron confirmarse en Monza. Fernando Alonso acabó noveno en Monza en una carrera difícil de explicar, donde Sainz fue tercero. "Seguramente ha sido la carrera más difícil y física que hemos hecho hasta ahora. El coche hoy era muy difícil de conducir, con 0 agarre. Tuvimos mucho menos estrés en Zandvoort, aunque parece mentira, con la lluvia y todo. En carreras como esa hay que sumar puntos igualmente. Aquí solo hay seis curvas. La mayoría de la pista es a fondo... y no hay mucho que hacer. Solo acelerar en las rectas. Hamilton se nos fue de los 5 segundos de penalización y perdimos 6 puntos con el que es lo que nos importa. También perdimos en constructores. No teníamos ritmo, no fuimos competitivos. Es uno de los factores en los que nos tenemos que centrar de cara al futuro", dijo.

Sin embrago, este revés no ha frenado el optimismo de la escudería. La ansiada "33" sigue siendo la asignatura pendiente y Fernando Alonso confía en un gran resultado en Singapur que incluso podría hacer realidad esa victoria. Aston Martin tiene el GP de Singapur marcado de manera especial en el calendario. Se trata de un circuito urbano con múltiples curvas de baja y media velocidad que le van muy bien al AMR23, por lo que Fernando Alonso tiene especiales ganas de afrontar el Gran Premio este fin de semana. “Voy con muchas ganas a Singapur; siempre se me ha dado bien. De las carreras que faltan, ese ‘extra’ de arriesgar más y apretar los dientes me lo conozco y sé que lo voy a dar en Singapur más que en otros sitios", ha afirmado.

No en vano, el asturiano no olvida que en la temporada 2010 consiguió un 'GrandChelem' en este trazado. Es decir, consiguió la 'pole', la vuelta rápida y la victoria logrando liderar todas y cada una de las vueltas de la carrera.

Y para lograr es objetivo, Aston Martin no escatimará en mejoras. En las últimas carreras, la escudería verde ya introdujo importantes innovaciones:

Bajos: Los bajos son nuevos de adelante hacia atrás. Tanto el perfil de la parte inferior como los cantos que se han adaptado al resto del suelo. Las medidas bajo el coche tienen como objetivo mejorar el flujo y generar más presión de contacto.

Canales Venturi: Se ha modificado ligeramente la forma de los ocho deflectores verticales en la zona frontal del suelo.

Difusor: Se ha modificado la parte superior del difusor para aumentar el volumen debajo del coche. También se colocó un ala detrás del difusor.

Una pieza mágica para Singapur

Y ahora quieren más con la "pieza mágica" que promete dar un plus al asturiano. En Marina Bay se introducirá un nuevo alerón delantero que se complementará con el suelo que se conoció en Zandvoort para mejorar el agarre en las curvas y, así, tener una mejor clasificación el sábado.

Este alerón -según adelantó Motorsport- ha sido diseñado específicamente para optimizar el rendimiento del monoplaza en el desafiante trazado del circuito de Marina Bay, y desde la escudería ya avisan de que será un salto de calidad sin precedentes y supondrá una revolución total en el AMR23.

La "33" de Alonso podría estar más cerca