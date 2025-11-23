España - Italia, en directo hoy: final de la Copa Davis 2025

España ha ganado las dos eliminatorias anteriores recurriendo al dobles, que por ahora está siendo decisivo a nuestro favor.

Frente a la República Checa, Carreño perdió el primer punto frente a Mensik y fue Munar quien equilibró la balanza ante Lehecka para que la pareja Granollers-Martínez terminase por cerrar la eliminatoria.

Contra Alemania fue al revés. Carreño derrotó a Struff, Jaume acabó cediendo ante Zverev y de nuevo el dobles completó la hazaña frente a la pareja Krawietz-Puetz, que solo había perdido un partido en Copa Davis hasta ayer.