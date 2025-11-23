Directo
España - Italia, en directo hoy: final de la Copa Davis 2025
España busca su séptima Ensaladera ante el campeón de las dos últimas ediciones
España está firmando una semana inolvidable en la Final a 8 de la Copa Davis de Bolonia. Pese a la baja de Alcaraz, ha ganado a República Checa y a Alemania, para meterse en la final por undécima vez. Ha levantado la Ensaladera en seis ocasiones. Su rival es el campeón de las dos últimas ediciones, que tendrá al público a su favor: Italia. Sinner no participa, ni Musetti, pero siguen teniendo un equipazo con Berrettini y Cobolli para los individuales y Bolelli y Vavassori (13 y 14 del mundo en dobles) como pareja, aunque todavía no han tenido que participar.
Abonados al sufrimiento
España ha ganado las dos eliminatorias anteriores recurriendo al dobles, que por ahora está siendo decisivo a nuestro favor.
Frente a la República Checa, Carreño perdió el primer punto frente a Mensik y fue Munar quien equilibró la balanza ante Lehecka para que la pareja Granollers-Martínez terminase por cerrar la eliminatoria.
Contra Alemania fue al revés. Carreño derrotó a Struff, Jaume acabó cediendo ante Zverev y de nuevo el dobles completó la hazaña frente a la pareja Krawietz-Puetz, que solo había perdido un partido en Copa Davis hasta ayer.
Frente al espejo
Tanto Italia como España han sido noticia en este torneo por llegar, ambas, sin sus dos mejores jugadores por ranking. Italia sufría la ausencia de Jannik Sinner, el número 2 del circuito mundial, y también de Musetti, octavo en la clasificación individual. Pero Flavio Cobolli (22) y Matteo Berrettini (56) están muy crecidos en este torneo ante su público. Para muestra, la épica victoria de Cobolli frente al belga Bergs con un 'tie break' final que se decidió en 17-15.
Mientras, España está sin el líder mundial, Carlos Alcaraz, y sin Alejandro Davidovich (14º). Sin embargo, Jaume Munar y Pablo Carreño están rindiendo a muy buen nivel en individuales. Y luego está el dobles, donde Marcel Granollers y Pedro Martínez están resultando ser una pareja letal.
De los objetivos cumplidos de Carreño a unos anfitriones sin Sinner ni Musetti
La clasificación de Italia para la final de la Copa Davis no es una sorpresa pese a las ausencias de Jannik Sinner y Lorenzo Musetti. Los anfitriones eran favoritos ante Austria y ante Bélgica, pero es que en ninguna de las dos eliminatorias han necesitado que se llegara al partido de dobles. Andrea Vavassori y Simone Bolelli no se han estrenado todavía en el Supertennis Arena de la capital de Emilia-Romagna. Matteo Berretini y Flavio Cobolli sólo han cedido un set en los cuatro primeros partidos, aunque este último tuviera que salvar siete bolas de partido ante Zizou Bergs. Sin el número dos y sin el número 8 del mundo, los transalpinos, que además juegan en casa, llegan como favoritos. Puedes leer aquí la previa completa.
¡Bienvenidos a la final de la Copa Davis!
¡Buenas tardeeeeeeeeeees! Ya estamos listos y con la mirada fija en Bolonia, donde España va a tratar de levantar su séptima 'Ensaladera' de la Copa Davis. Enfrente, la anfitriona: Italia. Va a ser una batalla brutal entre dos selecciones que llegaban muy mermadas a la fase final del torneo y, sin embargo, se han colado en la gran final.
