Reunión de "capos" en Aston Martin: la exigencia de Fernando Alonso para Miami

Fernando Alonso consiguió terminar el fin de semana con una nota bastante positiva, con un cuarto puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán pero a nadie se le escapa que, de no ser por los fallos del DRS, el asturiano habría entrado en el podio.

El equipo Aston Martin estrenaba este fin de semana una novedad con la que esperaban dar un salto cualitativo en las zonas rápidas ya que mejoraba la velocidad punta del AMR23, el talón de Aquiles del monoplaza. El coche es realmente competitivo en zonas lentas y con curvas, sin embargo, en las más rápidas y cuando las rectas toman protagonismo el monoplaza pierde tiempo por vuelta por no tener una velocidad punta tan competitiva como sus rivales directos. Un problema que querían solventar en gran manera con un nuevo alerón trasero de baja carga aerodinámica en el Gran Premio de Azerbaiyán pero no funcionó según lo esperado.

La nueva ala que debería suponer un ‘plus’ en las rectas y solucionar los problemas del DRS. Pero no ha sido así y este fallo sigue lastrando al piloto. Nada más bajarse de su Aston Martin tras la sesión clasificatoria, el bicampeón del mundo español explicó que un problema con el DRS le costó una potencial cuarta posición, que le habría dejado justo por detrás de los pilotos que lucharon por la pole position, y por delante de Carlos Sainz y Lewis Hamilton. "Hemos tenido algún problema con el DRS en la zona del final en al clasificación que nos han costado algunas décimas, y viendo cómo está la clasificación de apretada, habríamos estado probablemente cuartos, en vez de sextos", afirmó mostrando su descontento.

Y es, tal como mostró F-1 Data Analysis, los datos no mienten. Mientras Red Bull fue el equipo con mayor velocidad punta con el DRS abierto en clasificación, con 342 km/h en recta, Alonso solo pudo alcanzar los 326 km/h de velocidad máxima. La telemetría muestra que ambos Aston Martin tenían un DRS defectuoso.

"Se abre cuando quiere"

Aunque en la carrera fue mucho mejor que en el clasificación, lo cierto es que los de Silverstone tienen un gran trabajo por delante para solucionar este problema. Pedro de la Rosa, que trabaja en la escudería y conoce de primera mano lo sucedido, resumía en DZAN el problema al que se ha enfrentado Alonso: "el DRS se abre cuando quiere".

"Ha fallado el DRS, es cierto. Era un alerón nuevo, tenía su riesgo, pero es que tampoco se puede probar en la Fórmula 1 moderna. El problema principal es que se abre cuando quiere, esa es la realidad. Esas intermitencias lo que hacen es que el piloto, cuando llega a un punto de frenada a final de recta, tiene que ir mirando por el retrovisor para ver si tiene el DRS abierto o cerrado porque el punto de frenada cambia mucho. No es sólo el tiempo que puedas perder, que es mucho, sino la incomodidad, el no saber si lo tienes abierto, cerrado, cuándo te va a ir y cuándo no", añadió.

Optimismo para Miami

Tras el Gran Premio, la retransmisión de DAZN ofreció en directo una imagen impresionante: Fernando Alonso, reunido con Flavio Briatore, Lawrence Stroll y Lance Stroll en Bakú.

Una "reunión de capos" en la que Fernando habría exigido que se pusieran manos a la obra para solucionar un problema que ha sido un auténtico quebradero de cabeza para el piloto.

Desde la escudería ya anuncian nuevas mejoras, revisaran los fallos en su alerón y se muestran optimistas de cara a Miami. "Hay que ser pacientes. Pensamos que en Miami iremos mejor que en Bakú. Allí hay más curvas de media y alta velocidad y también hay una recta larga. Va a ser un reto interesante y es bueno que tengamos estas carreras seguidas ahora", afirma Mike Krack.