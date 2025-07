¿Por qué sancionaron a Piastri en el GP de Gran Bretaña? Esto dice el reglamento de la FIA

El Gran Premio de Gran Bretaña nunca defrauda a los amantes del deporte de motor, sobre todo cuando la lluvia empieza a mojar el asfalto y las estrategias de equipo empiezan a ser relevantes en las pasadas por boxes. Este año, Silverstone ha sido una carrera dirigida por VSC y el coche de seguridad, aunque esto ha traído penalizaciones para varios pilotos.

Desde la salida, tanto los McLaren como Verstappen eran los favoritos para hacerse con la victoria, hasta que el holandés sufrió un trompo tras la reanudación de la carrera. Norris consolidó un domingo 'sin errores' a pesar de las condiciones meteorológicas y consiguió la victoria en casa con casi 7 segundos de ventaja frente a Oscar Piastri, que se llevó la peor parte de los coches de seguridad. Al finalizar la carrera, el piloto australiano mostró su enfado con la FIA y la penalización que le impusieron, tanto que admitió no hablar para no meterse en problemas.

El informe de la FIA

Tras varias vueltas detrás del coche de seguridad, dirección de carrera ordenó la reanudación en la vuelta 21. Oscar Piastri iba líder y tenía la responsabilidad de marcar el ritmo cuando se apagaron las luches del SC. Al frenar en la recta 'Hangar', Max Verstappen tuvo que hacer una maniobra para evitar una colisión con el McLaren. Esta acción, llevó a los comisarios de Silverstone a considerar que Piastri se había pasado de frenada y por tanto que el australiano había mostrado una conducción errática.

"El coche 81 frenó bruscamente (59,2 psi de presión de frenado) y redujo la velocidad en mitad de la recta entre T14 y T15, de 218 km/h a 52 km/h, lo que provocó que el coche 1 tuviera que hacer una acción evasiva para evitar una colisión", escribieron los comisarios de la FIA. Según el informe, el Piastri no cumplió el artículo 55.15 del Reglamento Deportivo. "De acuerdo con las directrices de penalización, hemos impuesto una sanción de 10 segundos al coche 81", añadieron.

Art. 55.15 del Reglamento Deportivo F1

Cuando el director de carrera decida que es seguro retirar el coche de seguridad, se enviará a todos los Competidores el mensaje "Safety car in this lap" (Coche de seguridad en esta vuelta) mediante el sistema oficial de mensajería, y se apagarán las luces naranjas del coche. Esta será la señal para los Competidores y pilotos de que el coche de seguridad entrará en el pit lane al final de esa vuelta. En ese momento, el primer coche en la fila detrás del coche de seguridad podrá marcar el ritmo y, si es necesario, dejar una distancia superior a diez longitudes de coche respecto a él.

Para evitar posibles accidentes antes de que el coche de seguridad regrese a boxes, desde el momento en que se apagan las luces del coche, los pilotos deberán mantener un ritmo constante, sin aceleraciones o frenadas bruscas ni ninguna otra maniobra que pueda poner en peligro a otros pilotos o entorpecer la reanudación de la carrera.

Una penalización con polémica

Según las normas de penalización que la FIA compartió en las últimas carreras, los comisarios pueden imponer varias sanciones en situaciones como la de Oscar Piastri. El piloto australiano podría haber recibido una penalización de cinco o diez segundos, pero también un drive-through (pasar por boxes sin parar) o incluso un stop/go (una parada en boxes) de 10 segundos. Finalmente, se llevó 10 segundos y 2 puntos de penalización en su superlicencia.

El actual líder del mundial mostró su enfado al bajarse del monoplaza y contestar las preguntas de la entrevista previa al podio. "Al parecer, ya no se puede frenar detrás del coche de seguridad. Quiero decir, lo hice durante cinco vueltas antes de eso, pero no voy a decir demasiado, porque me meteré en problemas", expresó. Sin embargo, esta situación se ha comparado con la acción de George Russell en Canadá, aunque en este caso los comisarios consideraron la frenada menos brusca.

En el paddock, Verstappen consideró "extrema" la sanción por parte de la FIA a Oscar Piastri y por su parte el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, admitió querer mantener conversaciones con los comisarios. Bajo su opinión, hubo factores que mitigaban la situación y que la comunicación sobre la entrada del coche de seguridad no se hizo con la suficiente antelación a los equipos.