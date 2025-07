Norris enfría la tensión con Piastri para Silverstone: "Espero que no pase"

Lando Norris ganó el GP de Austria por delante de su compañero y líder del Mundial, Oscar Piastri. Ahora solo 15 puntos en la clasificación separa a los pilotos papaya, que mantienen a McLaren líder en el mundial de constructores. Después del toque de Norris al australiano en Canadá, la tensión en el equipo y las posibilidades de competir entre ellos están presentes en cada carrera.

De cara al Gran Premio de Gran Bretaña, donde el equipo papaya corre en casa y los aficionados buscan espectáculo, tanto Norris como Piastri tienen claro cómo será su comportamiento frente a la lucha por el título. Aunque el australiano sabe que cuenta con menos apoyos en Silverstone, no se olvida de que va primero en el mundial y que su objetivo es ganarlo.

Una tregua sin límites

Durante la rueda de prensa previa al GP de Austria, Oscar Piastri se enfrentó a la pregunta sobre la posibilidad de recibir algún ataque hostil por parte de su compañero de equipo en Silverstone. Antes de que pudiera responder, Norris aclaró que "esa parte no sucederá". Correr el GP de Gran Bretaña también supone una gran alegría para Piastri que afirmó sentir el apoyo de los británicos desde su llegada a McLaren en 2023, aunque reconoció que Norris disfrutará más de este fin de semana.

F1 - AUSTRIAN GRAND PRIX 2025 AFP7 vía Europa Press Europa Press

"Corro para un equipo británico, y creo que son muy fanáticos de todo lo que sea papaya, y eso nos incluye a ambos. Espero que haya muchos más fanáticos de Lando que de mí, pero es justo. También es su carrera de casa, así que creo que estará bien", respondió a Sky Sports. Con 75 años de historia, Silverstone es uno de los circuito más emblemáticos del calendario, que seguirá activo al menos 10 años más y donde McLaren tiene mucho que demostrar.

Por su parte, Andrea Stella fue muy claro tras el incidente en Canadá donde hubo conversaciones en el equipo. "Queremos darles a Lando y a Oscar oportunidades de competir y de estar al final de la temporada en la posición que merecen", declaró a la prensa tras la carrera. De esta forma, mantienen ambos coches en la lucha pero sin comprometer su puesto de constructores como sucedió en Montreal.

El placer de ganar en casa

Lando Norris recibirá un fuerte apoyo por parte de los aficionados británicos. Por primera vez también tiene una tribuna con su nombre, conocida como 'Landostand' y ubicada en la curva 16. Con capacidad para 10.000 personas y las entradas agotadas, el piloto británico dará todo en casa. Tras su victoria por delante de Piastri en el Red Bull Ring, posicionan a Norris como el favorito para triunfar en Silverstone. "Es la mejor carrera del año. Tengo mi propia tribuna y todo, así que estoy muy emocionado", declaró.

Sin embargo, su rivalidad con Piastri y la sensación de correr frente a los tuyos, fue uno de los temas más cuestionados en Austria, donde ya dejó claro que no pasará lo mismo que en Canadá. "No creo que haya más presión. Claro, es un lugar donde quiero ganar más que en ningún otro, pero no cambia nada. Simplemente me alegra un poco más la cara cada mañana al despertar", confesó. Al parecer, para Norris más que una presión, resulta ser una experiencia positiva, que habrá que esperar a ver el domingo.