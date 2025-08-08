El tremendo enfado de un ex de Ferrari con Hamilton al que acusa de perjudicar al equipo

No corren buenos tiempos para Lewis Hamilton. El británico, siete veces campeón del mundo y actual piloto de Ferrari, se mostró muy disgustado tras caer eliminado en la Q2 del Gran Premio de Hungría y firmar una duodécima plaza que contrasta con la 'pole' conquistada por su compañero Charles Leclerc.

“Soy un completo inútil. El equipo no tiene ningún problema. Ya han visto que el coche está en la 'pole'. Así que quizá lo que necesitan es cambiar de piloto", aseveró.

"Soy un inútil"

Hamilton se mostró abatido tras admitir que estaba "bastante lejos" del ritmo. “Soy un inútil, un inútil absoluto”, recalcó a los periodistas tras la sesión clasificatoria, en declaraciones recogidas por la página oficial de F1. Posteriormente, ante las cámaras de F1 TV, Hamilton insistió: “Piloté fatal; es lo que hay”.

Una reflexión ante la que han estallado muchos en la fórmula 1 que no se han mordido la lengua a la hora de atacar al piloto de Ferrari.

Hace unos días, Bernie Ecclestone, de 94 años, que dirigió el 'gran circo' durante unos 40 años hasta 2017 fue muy claro. En declaraciones al diario británico Daily Mail afirmó que Hamilton debería poner fin a esta frustrante etapa y dar por terminada su carrera deportiva.

"Lewis tiene mucho talento, lo tenía y probablemente todavía lo tiene pero, como les ocurre a muchos deportistas de élite, cuando llegan a la cima solo hay un camino, y no es el adecuado: es hacia abajo. Hamilton está cansado. Lleva haciendo lo mismo desde siempre. Necesita un descanso definitivo, un reinicio total para hacer algo completamente diferente" añadió.

De hecho el ex jefe de la F-1 considera que debería haberse retirado hace tiempo. "El tipo no es un tramposo. Pero se estaría engañando a sí mismo si continúa. Debería parar ya. Si yo estuviera detrás de él, negociaría inmediatamente con Ferrari y diría: 'Si tienen a alguien que pueda sustituir a Lewis, se hará a un lado'".

Por ello, no dudó en animarlo a que se retirara para evitar el riesgo de las carreras y reclamara su contrato íntegro que asciende a más de 200 millones de euros.

"Desmoraliza al equipo"

Sin embargo, no ha sido el único contrariado con la actitud del piloto. Jean Alesi, expiloto de Ferrari desde 1991 hasta 1995, dejó una feroz crítica hacia el siete veces campeón del mundo en su columna en el 'Corriere della Sera' por una actitud negativa que asegura hace daño al equipo.

"Creo que su actitud desmoraliza a quienes trabajan con él. Senna o Schumacher nunca habrían dicho algo así ", afirmó el francés que jugó un papel crucial en el éxito de Ferrari, primero como piloto y luego con una estrecha relación tras su retirada.

"Parecía una comedia italiana, pero se convirtió en una película de terror", sentenció asimismo Alesi en referencia a un GP de Hungría que pintaba muy bien con la pole de Leclerc pero acabó en debacle del equipo italiano.