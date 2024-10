Tremendo palo a Fernando Alonso: "Aston Martín debe deshacerse de él, no es una opción"

El fichaje de Adrian Newey por Aston Martin ha sido sin duda uno de los grandes bombazos de la Fórmula 1 en los últimos años. El adiós oficial de Newey, que desembarcará en el equipo de Fernando Alonso el próximo mes de marzo, supuso el fin de una era para

Newey anunció el 1 de mayo que dejará Red Bull a principios de 2025, después de haber sido el cerebro del éxito del equipo con pilotos como Sebastian Vettel y Max Verstappen desde que se unió al equipo con sede en Milton Keynes en 2006.

Desde entonces, mucho se ha especulado sobre los motivos para dejar Red Bull y también sobre lo que le llevó a elegir a Aston Martin y sus planes de futuro. El ingeniero tiene en mente realizar despidos estratégicos en varios de sus departamentos. Hay personas dentro del equipo que no formarán parte de su plan y un ex compañero de Fernando Alonso cree que el asturiano debería estar entre los que enfilen la rampa de salida.

El ex piloto de F-1, Juan Pablo Montoya, no se mordió la lengua en una entrevista en exclusiva concedida a The Gambling Zone y dio valor a los rumores que relacionan a Max Verstappen con Aston Martin. En su opinión el asturiano no es garantía de éxiro para una escudería que quiera pensar a lo grande.

"El ingrediente que falta para el éxito en el equipo con sede en Silverstone es conseguir el conductor adecuado, un conductor para hacer el trabajo. Fernando es increíble. ¿Cuánto tiempo puede seguir? No creo que Lance vaya a ninguna parte. Fernando no es una opción a largo plazo. ¿Cuándo toman esa decisión y van?. Oye, tenemos el Honda, tenemos a Newey. ¿Por qué no ir tras Max?' afirmó.

Fernando no es una opción

"Lo que ha hecho Lawrence Stroll es asombroso, tiene el acuerdo con Honda que tiene Red Bull, y ahora tiene a Newey. Tiene los dos elementos principales que probablemente hicieron que Red Bull tuviera tanto éxito. “La pregunta es, ¿el año que viene habrá una gran diferencia con Adrian? No lo veo. Lo que haga Adrian va a depender de lo que suceda en 2026. Creo que a medio plazo las perspectivas para Aston Martin son buenas. Estarán en un lugar increíble”. añadió resaltando la calidad del ingeniero estrella.

Sin embargo, insistió en cual es -a su opinión- el elemento que falta para que el plan de los de Silverstone sea perfecto.

“Deben conseguir al piloto adecuado, un piloto que haga el trabajo. Fernando es increíble. ¿Cuánto tiempo más podrá aguantar? No creo que Lance vaya a ninguna parte y Fernando no es una opción a largo plazo. Eso implicaría ofrecerle a Max el mismo tipo de trato que consiguió Newey o incluso uno uno mejor. Si tienes a uno de los mejores pilotos del mundo, si no el mejor, la empresa valdrá aún más”, sentenció.

Una reflexión que buen seguro no gustarán nada al asturiano que, tras la llegada de Newey, no ha ocultado que podría plantearse extender su contrato más allá de 2026.