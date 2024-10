¡Despidos y filtraciones!: los motivos por los que Adrian Newey no ayudará a Aston Martin... por ahora

El fichaje de Adrian Newey por Aston Martin es uno de los movimientos más ilusionantes de la Fórmula 1 en los últimos años. El adiós oficial de Newey, que desembarcará en el equipo de Fernando Alonso el próximo mes de marzo, supuso el fin de una era para Red Bull y una esperanza para los de Silverstone que no acaban de dar con la tecla para mejorar el rendimiento de su monoplaza.

Newey anunció el 1 de mayo que dejará Red Bull a principios de 2025, después de haber sido el cerebro del éxito del equipo con pilotos como Sebastian Vettel y Max Verstappen desde que se unió al equipo con sede en Milton Keynes en 2006. A partir de ahí, los rumores sobre las condiciones de su contrato no cesa. Medios británicos aseguran haber confirmado finalmente que el salario del ingeniero será finalmente de 36 millones de euros. Una cifra de récord si la comparamos con el sueldo de las verdaderas estrellas del Gran Circo: los pilotos.

Sin embargo, el detalle más impactante de su contrato y que se ha rumoreado durante meses era un supuesto acuerdo que permitiría al ingeniero estrella de la F-1 colaborar con la escudería verde antes de los previsto.

Según anunció Planet F1, los términos de la salida de Newey, negociados por su manager, el ex propietario del equipo de F1 Eddie Jordan, le permitirán comenzar a trabajar con su equipo mucho antes evitando el período de licencia por jardinería que suele ser habitual en todos los contratos del personal de F1.

Se trata de una especie de cláusula que no permite a un empleado que cambia de un equipo a otro empezar a trabajar en su nuevo destino nada más despedirse de su actual escudería, es decir, un miembro de personal que decide salir de su equipo para ser miembro de uno de sus rivales, puede ser obligado a ausentarse incluso una temporada al completo de la competición.

Esta cláusula permitirá a Aston Martin beneficiarse antes de lo previsto del ingeniero más condecorado en la historia de la F1 con más de 200 victorias en carreras, así como 12 títulos de Constructores y 13 de Pilotos, en su historial.

Los planes de Newey

Sin embargo esto no será así y el ingeniero cumplirá estrictamente el 'gardening' por dos poderosas razones. Durante este tiempo, Newey no podrá tener ningún tipo de contacto ni colaboración directa con Aston Martin, ni mucho menos involucrarse en decisiones clave que puedan moldear el equipo antes de su llegada oficial.

Muchos apuntaban a que el diseñador ayudaría al equipo de Fernando Alonso en secreto pero los planes de Newey son muy diferentes. El piloto Dani Juncadella ha desvelado los motivos de Adrian Newey para no echar una mano al que será su equipo a partir de 2025. El ingeniero tiene en mente realizar despidos estratégicos en varios de sus departamentos y teme filtraciones de las personas que salgan de la escudería tras su "operación limpieza". Hay personas dentro del equipo que no formarán parte de su plan y su temor es que esas personas denuncien que el británico ha colaborado durante su 'gardening'.

"Lo que me demuestra que es un tío listo y que va a triunfar donde sea fue su contestación a quienes le pidieron que echara una mano dentro de Aston Martin. Él dijo 'no voy a decir nada, no voy a involucrarme hasta que me toque, hasta que sea legal porque, el día que entre, lo primero que tengo que hacer es cargarme a gente de aquí porque voy a hacer equipo y ya se que hay gente que no va a estar ahí. Si entro, me los cargo y he estado trabajando los meses anteriores cuando no debía, esos tíos lo van a decir'", sentencia Dani Juncadella.