La fotografía de Lando Norris, Fernando Alonso y Max Verstappen: "Dos campeones del mundo y yo".

El podio de Fernando Alonso ratifica que está en uno de sus mejores momentos después de superar la mala racha de resultados. El podio lo completaron Max Verstappen y Lando Norris. El británico alucinó al encontrarse en un podio con Fernando Alonso y Max Verstappen. Y es que, entre ambos, suman 5 títulos mundiales en total. "Dos Campeones del Mundo y yo", dijo el piloto de McLaren.

"Lo intenté, no valía la pena un segundo intento por mucho que me hubiera gustado. Creo que podría haberlo conseguido, pero simplemente no merecía la pena el riesgo, podría haber caído en manos de Fernando y la gente de detrás. La oportunidad de competir contra Max sólo iba a ser durante unas pocas vueltas. No íbamos a encontrar de repente el ritmo que necesitábamos para competir con él durante toda la carrera", aseguró el británico. El comentario del piloto tuvo muchas respuestas de aficionados de Alonso y Max.

"Me he sentido bastante rápido, éramos más rápidos que los Haas, los Alpine, más incluso que Oscar Piastri al final, también Carlos Sainz, pero bueno, estábamos todos en el tren de DRS y era imposible adelantar más, pero acabamos con buenas sensaciones. Ojalá podamos luchar por el podio o al menos el top 5, porque ya te digo, éramos más rápidos que Piastri o Hamilton al final, que también lo cogimos, así que será una batalla dura con los Mercedes, con Charles Leclerc, con Lando Norris, que llegará seguramente bastante rápido (sale sexto), pero a ver si podemos mantener el top 5 como mínimo", afirmó Fernando Alonso sobre la carrera.