Lando Norris se harta de Fernando Alonso y le lanza un mensaje muy feo

En el Gran Premio de Qatar de F1 de este fin de semana se puede acabar la competición. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del Mundial de F1 está a un paso de capturar su tercer título seguido, algo que salvo sorpresa superlativa sucederá este fin de semana. Podría ser matemáticamente triple campeón del mundo este mismo sábado, ya que le bastaría con ser sexto en la prueba sprint. Verstappen bromeó acerca de cómo afrontaría la carrera del domingo si deja resuelto el Mundial el sábado, tras la prueba reducida -a un tercio del recorrido de la larga-. "El sábado noche puede ser duro, pero algo idearemos. Y ya veremos qué pasa el domingo, porque algo festejaremos, está claro; pero sin volvernos muy locos. Queremos ganar el domingo,también. Veremos cómo va todo", aseguró.

Pero hay otras peleas que mantienen la expectación y la tensión. Por ejemplo, la pelea entre Aston Martin, de Fernando Alonso y McLaren. "Esta e una pista muy bonita de pilotar, con curvas rápidas, en la que sacas mucha adrenalina. Esta vez va a ser diferente, porque casi todo está cambiado con respecto a hace dos años. Las instalaciones son nuevas, y hay cambios en la pista. Aparte del calor, el interrogante principal será el asfalto y la suciedad que pudiera entrar en pista", decía Fernando Alonso.

"McLaren viene fuerte, está claro. Pero a veces cambian las cosas y en unos circuitos van mejor unos que otros; y otras veces es al revés. Mejor para nosotros que vengan 'sobre-confiados', está claro", continuaba Fernando Alonso.

Esas palabras no han gustado en McLaren y nada a Lando Norris. ""¿Dice que nos estamos confiando demasiado? ¿Cuántos puntos recuperamos el fin de semana pasado? Bastantes", respondió Norris muy contrariado. "Más de 20, creo (fueron 33). Así que, a menos que sus matemáticas se estén deteriorando, que definitivamente no es el caso. Fernando es Fernando, siempre va a decir cosas. Siempre se hace quedar muy bien o hace quedar mal a los demás. Es muy bueno en eso.", atacaba a Fernando Alonso.

"Pero no creo que seamos demasiado confiados. Creo que somos las últimas personas que han tenido un exceso de confianza a la hora de decir algo. Especialmente yo mismo

"Pero es un tipo inteligente, no es tonto de ninguna manera", acababa.

Carlos Sainz vive otras guerras: "Aquí no hay ni una curva lenta, ni un piano, ni una frenada; que es donde normalmente vamos muy rápido, Creo que va a ser un fin de semana en el que toque sufrir. Pero por otro lado, somos un equipo que en los fines de semana con formato sprint lo solemos hacer bastante bien", decía Sainz, de Ferrari."Somos un equipo que tenemos muy buenas armas a nivel de simulación; y eso nos ayuda mucho en el sprint para el 'set up' del coche y todas esas cosas. Puede que no sea así aquí, pero ya se verá. Aunque también está claro que hay que tener en cuenta que en este tipo de circuitos, con el viento y estas curvas, es donde más sufrimos. En parrilla puede que estemos más adelante, pero en carrera será distinto", comentó Sainz.