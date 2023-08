Francisco Ríos: "En la Doma Clásica el binomio toma todo su significado"

Murcia acogerá del 21 al 24 de septiembre por primera vez el Campeonato de España de Caballos Jóvenes de Doma Clásica. Francisco Ríos, director de Ríos EQ, y su equipo se han propuesto, y así lo están consiguiendo, situar a Murcia como epicentro de la Doma Clásica a nivel nacional. El gran reto para Ríos EQ será la organización del evento. La antesala será un CDN 3* el 18 y el 19 de agosto. Desde Sevilla se desplazará Joaquín Medina García a presidir el Jurado de campo, lo que ya es una muestra de la calidad del concurso.

-¿Cómo explicaría usted el proyecto Ríos EQ?

-Francisco Ríos: Este proyecto llegó como el hijo no deseado que al nacer ya no cambiarías por nada, aunque hay días que lo darías en adopción... Ríos EQ es el resultado del trabajo y la constancia de un aficionado al mundo del caballo que se ha ido marcando pequeños objetivos y tras doce años dedicados profesionalmente en cuerpo y alma, tiene la satisfacción de empezar a percibir la recompensa del trabajo bien hecho. Mi objetivo siempre ha sido y es ser jinete profesional, pero el montar a caballo por primera vez con dieciocho años y sin los medios necesarios como que no ayuda mucho, así que tras hacer los cursos de técnico deportivo comencé a alternar mi oficio en la construcción con la dirección de una escuela de equitación pequeñita de la que guardo muy buenos recuerdos. Tres años más tarde comienzo un nuevo proyecto en el que alquilo unas instalaciones y

ahí comienza realmente lo que hoy conocemos como Ríos EQ. Tras seis años de mucho trabajo y con la ayuda de familiares y amigos/clientes conseguimos tener una escuela conocida no sólo a nivel regional sino también a nivel nacional debido a los buenos resultados que tuvimos en las competiciones nacionales, aunque lo mejor estaba por llegar. Desde octubre de 2019, cambiamos nuestra sede a un club más grande en La Alcayna, haciéndonos con la dirección de la escuela deportiva y pupilajes. Más tarde firmamos con la dirección del club los derechos para la realización de competición en sus magníficas instalaciones y así comienza esta bonita historia.

-¿Cómo definiría la Doma Clásica?

-La Doma Clásica es el nombre que se le pone a la base de todo aquello que tenga que ver con una buena equitación, teniendo en cuenta las particularidades de cada disciplina. No concibo el montar a caballo sin unos mínimos conocimientos y quizá en la Doma Clásica sea la disciplina donde más hincapié se haga por adquirir esta buena base. En la Doma Clásica creo que la palabra "binomio" toma todo su significado.

-¿Cuál es la situación de la Doma Clásica en su Murcia natal?

-Murcia no tiene una cultura ecuestre que favorezca el buen desarrollo de la competición hípica. Ahora mismo la práctica de la equitación en Murcia está en auge, pero para el gran número de federados con los que contamos, echo de menos más representación en los diferentes Campeonatos de España. Murcia tiene grandísimos jinetes pero echo de menos más y sobre todo mejor protagonismo en las categorías de menores ya que el futuro está ahí. En este deporte, hay un factor a tener en cuenta y es la importancia de tener un buen caballo, ya que sin él es imposible llegar a nada y sé muy bien de lo que hablo.

-Además de entrenador, usted es jinete, ¿tomará parte en sus próximos concursos?

-Sin un buen caballo es imposible llegar a nada. En mi caso particular nunca he tenido la oportunidad como otros compañeros de que un cliente te ponga un caballo para poder demostrar tus habilidades como jinete. Tomé la decisión hace casi dos años de hacer un gran esfuerzo económico y viajé hasta Holanda donde adquirí una potra para intentar hacerme un pequeño hueco en el circuito. Tras casi un año de adiestramiento la debuté en un concurso nacional y pocos días después "Naomi", que así se llama, sufrió un cólico por el que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y la tuvo de baja casi nueve meses. Una vez retomamos el trabajo costó muchísimo que "Naomi" recuperase la forma física, pero en el pasado concurso de julio pude reaparecer y aunque estaba a un 80 por ciento, cumplió más que con creces gracias a su gran corazón y buen carácter. Para este próximo concurso de agosto la intención es volver a salir a pista con ella e intentar clasificarla para poder correr el Campeonato de España de Caballos Jóvenes.

Trofeos Hípica. Doma clásica chaccomarketing La Razón

-Es la primera vez en la historia que se celebra el Campeonato de España de Caballos Jóvenes en Murcia, ¿qué supone para Ríos EQ?

-Es un sueño hecho realidad. Somos relativamente nuevos en la organización, pero la Real Federación Hípica Española conoce nuestra forma de trabajar y hacer las cosas. También tenemos que agradecer a la Federación Hípica de la Región de Murcia su apoyo incondicional desde el primer día que nos embarcamos en este proyecto. La sensación de responsabilidad que se siente al ser los encargados de la organización de este evento, nos ha dado a todos los que formamos este equipo motivos para dar lo mejor de todos nosotros y quiero asegurar a todos los que participen en este Campeonato que lo no olvidarán. Aprovecho para comunicar que los Campeonatos Absolutos de la Región Murcia de Salto de Obstáculos y Doma Clásica 2023 también los organizará Ríos EQ. Para terminar, quiero agradecer a Verónica Moreno, Mikaela Rabadán, Álvaro Arcas, The Valle's team y a todos los que siempre apoyan el hombro, y como no, muy especialmente a mi compañera de viaje Almudena, ya que esto hubiese sido imposible sin ella.