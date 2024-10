20 chistes para un Clásico: cómo enfadar a un madridista y a un culé a partes iguales

EL Clásico no es solo un partido de fútbol. FC Barcelona y Real Madrid protagonizan cada temporada de LaLiga EA Sports uno de los eventos deportivos con mayor repercusión a nivel mundial. Cuando el balón empieza, el mundo se paraliza durante 90 minutos para ver jugar a las estrellas de Real Madrid y FC Barcelona. Este sábado, merengues y culés se verán las caras en una nueva entrega del Clásico, un partido que trasciende al propio fútbol y, sin duda, el de mayor rivalidad del campeonato patrio.

La hostilidad entre los seguidores de ambos conjuntos es tal que en juego hay muchos más tres puntos. Y qué mejor forma de rebajar la tensión con una buena dosis de humor. Aquí te dejamos una selección de los mejores chistes que circulan en las redes sociales o blogs de aficionados de ambos conjuntos:

Chistes anticulés

1. ¿Por qué dicen qué la Liga Española es un circo?

Porque están los malabaristas del Real Madrid, los leones del Athletic y los payasos del Barça.

2. ¿Sabes por qué en el Camp Nou no puede haber un terremoto?

¡Porque ni la tierra los traga!

3.Salen un madridista y un culé de fiesta. ¿Quién conduce después? El culé, porque lleva 6 copas menos. (El Real Madrid suma 105 trofeos, por 99 del equipo blaugrana).

4. ¿Cuánto tarda en morirse un culé por un disparo en la cabeza? Unas seis o siete horas, depende de lo que tarde la bala en encontrar el cerebro.

5. ¿Por qué Messi no bautiza a sus hijos? Porque se volverían Cristianos.

6. Un padre y un hijo culés viendo como el Barcelona gana la Champions le dan la copa al capitán y empieza a sonar el " we are the champions.... " y el hijo le dice a su padre.... También es mala suerte, para una vez que ganamos nos ponen el himno del Madrid.

7. Llegan 3 embarazadas al hospital: una china, una del Madrid y otra del Barça y al nacer los niños se mezclan. Entonces las enfermeras dicen qué cojan el que quieran. La primera en elegir es la del Madrid y coge al niño chino, a lo qué la china dice:- Oiga señola, ese niño es mio. Y contesta la del Madrid:- Ya, pero no voy a arriesgarme a qué me toque el del Barça.

8 . ¿Sabéis la diferencia entre un madridista con bata blanca y un barcelonista con bata blanca? El del Real Madrid es médico y el culé, churrero.

9 . ¿ En que se parecen los piojos a los cules ? En que para un rato que están en la cabeza hay que ver el coñazo que dan…

10. Entra un hincha del Barcelona con un loro en un bar, y el dueño le pregunta:

¿Habla el animal? ¡Y yo que se!, dice el loro

Chistes antimadridistas

1. ¿En qué se parece la sala de trofeos del Real Madrid al Rastro?

En que todo es viejo, usado o robado.

2. ¿Cuál será el próximo patrocinador del Madrid? Actimel, porque refuerza las defensas.

3. ¿A que no sabéis qué jugador del Madrid es Triatleta?

Mbappé, porque corre, hace bicicleta y luego... nada.

4. ¿Sabes por qué al Madrid le llaman el Belén?

Porque hay muchas figuritas pero ninguna se mueve

5. Si quieres saber si eres de otra galaxia tírate al suelo.

Si aparece un árbitro pitando penalti es una prueba irrefutable que eres galáctico.

6. ¿En qué se parecen el Real Madrid y Movistar?

En que compran la Liga y les regalan la Champions

7. - Supongamos que Madrid y Barca empatan a cero ¿Cómo describiría el resultado la prensa capitalina?

"Barça cero. ¡Madrid cero golazos!".

8.Van un polaco, un marroquí y un brasileño. ¿Lo pillas? ¿No? Pues la defensa del Madrid tampoco.

9 .¿Por qué los madridistas se creen dioses?

Porque nadie los puede ver...

10. ¿En que se parece el Madrid a "Aquí no hay quien viva"?

En que solo trabaja el portero