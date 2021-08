El irónico mensaje de Piqué contra Juanma Castaño durante su conversación con Ibai Llanos en Twitch

Deportes

El jugador del Barcelona Gerard Piqué siguió con atención el encuentro en Twitch entre el streamer Ibai Llanos y los periodistas Juanma Castaño, de la Cadena COPE y Movistar+, y Siro López. Mientras se producía esa conversación, Piqué, muy activo siempre en redes sociales, dejó un irónico mensaje contra Juanma Castaño en Twitter, donde tiene casi 20 millones de seguidores: “Chupito por cada juro por Dios del amigo Juanma”. Poco después, el jugador del Barcelona dejó otro mensaje en la misma red social anunciando que se abrirá una cuenta en Twitch: “Después de ver el Ibai vs Juanma con Siro de juez, he decidido que voy a hacerme una cuenta de Twitch. All in”.

Chupito por cada juro por Dios del amigo Juanma. — Gerard Piqué (@3gerardpique) August 12, 2021

Después de ver el Ibai vs Juanma con Siro de juez, he decidido que voy a hacerme una cuenta de Twitch. All in. — Gerard Piqué (@3gerardpique) August 12, 2021

La conversación en Twitch entre Ibai Llanos y Juanma Castaño se produjo a raíz del mensaje que Castaño dejó en Twitter después de que Ibai pudiera hablar con Leo Messi en directo en Twitch pocos minutos después de que el argentino fuera presentado como nuevo jugador del PSG. “Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera”, publicó Castaño, lo que generó una considerable polémica en Twitter.

Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera. — Juanma Castaño (@juanmacastano) August 11, 2021

Ibai respondió a través de la misma red social: “Espero que os haya gustado. Esto es una locura. Mañana tenéis el vídeo en YouTube en máxima calidad. Por cierto, ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento”.

A este mensaje de Ibai respondió Castaño: “Decir que no lo entiendo no es juzgar nada. Es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas. Se me escapa. Tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme. Y muchas más cosas. Ibai hace lo que tiene que hacer”.

Después de este cruce de mensajes llegó el encuentro en Twitch entre Ibai Llanos, Juanma Castaño y Siro López.