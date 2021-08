¿Quién es Bob, la sombra de Leo Messi en París?

Deportes

Leo Messi aterrizaba el pasado 11 de agosto en París para firmar su contrato con el PSG y la locura desataba en el aeropuerto Le Bourget, situado a 12 kilómetros del centro de la ciudad. Allí llegaba llegado Messi, junto a su mujer y sus tres hijos, tras confirmarse horas antes el fichaje del jugador con el club parisino por dos temporadas más una opcional a razón de 40 millones de euros por campaña.

Su llegada superó a la de cualquier jefe de Estado. Todo estaba calculado al minuto, desde la seguridad al marketing. Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido. En el aeropuerto, en el hotel Le Royal Monceau, en las instalaciones del club... No hubo un solo rincón de París pisado por Messi a su llegada en el que Bob no apareciera tras de sí. ¿Quién ese misterioso hombre?

Tras la ya mítica camiseta: “Ici c’est Paris”

Mientras la imagen del deportista con una camiseta blanca con el lema “Ici c’est Paris” (Aquí es París, en español) rápidamente se viralizaba alrededor del planeta, en cada foto aparecía un hombre con una camisa blanca y una mascarilla negra. Sí, ese hombre era Bessedik.

Bob, según publican medios argentinos como Clarín o Infobae, es un francés de origen argelino (habla varios idiomas, como español, francés e inglés) que trabaja en el PSG desde noviembre de 2010 y es una de las principales caras visibles del “Family Care”, un servicio exclusivo para cuidar del futbolista y su entorno más cercano.

Qatar, a través de su inversionista estatal Qatar Sports Investments (QSI) compró el 70% de las acciones del equipo parisino en junio de 2011. Meses después, en marzo de 2012, compraron el 30% restante, valorizando el club en 100 millones de euros. Con el cambio de dueños, Nasser Al-Khelaifi fue nombrado presidente del club, y desde entonces, la billetera del club galo parece inagotable con un solo objetivo en mente: conquistar la Champions League.

Di María, en 2015, fue la primera superestrella mundial en llegar al Parque de los Príncipes pero el punto de inflexión se produjo en 2017, después de que el Mónaco les arrebatara la Ligue 1. Ese verano, el PSG cerró los dos fichajes más caros de la historia: Neymar (222) y Mbappé (180).

Así funciona el exclusivo servicio “Family Care”

Consciente del nivel y la repercusión de sus estrella, ese mismo año el PSG puso en marcha el exclusivo servicio “Family Care”, un servicio integral para cada futbolista diseñado por Luis Ferrer, quien fuera directivo del conjunto francés entre 2009 y 2020

Esta asistencia que brinda el Paris Saint-Germain a sus estrellas para facilitarles la adaptación al país va desde ayudar a encontrar el colegio ideal para los hijos de los jugadores a que tengan todos los visados correspondientes y un nuevo hogar. “Se ocupan de todo, incluso los ayudan con los cumpleaños de la familia”, afirma Luis Ferrer.

Ahora, la cara visible de este proyecto es Bob. “En el club está Bob, que hace todo y nos ayuda mucho. Cuando necesitamos algo, él siempre está ahí para ayudarnos. El club está haciendo todo lo posible para ponernos que estemos cómodos”, afirmaba Keylor Navas en 2019. En enero del 2020, por ejemplo, acompañó a Neymar, Mbappé, Mauro Icardi, Marco Verratti y Marquinhos, entre otros, a ver un partido de la NBA entre Charlotte Hornets y Milwaukee Bucks disputado en París.

Una vez pasados los primeros días de locura, esta oficina de atención a los jugadores se encuentra volcada en encontrar un nuevo hogar al argentino. La mayoría de sus compañeros residen en Neuilly-sur-Seine, un distrito situada en el departamento de Altos del Sena, donde viven las familias más adineradas de la capital y se encuentran los colegios más importantes. Y esta parece ser la opción que cobra más fuerza, aunque también podría decantarse por Yvelines, el lugar donde vive su amigo Neymar.

Además de con Bob, Messi seguirá contando con su fiel escudero durante los últimos 17 años, Pepe Costa. El “conseguidor” del Barça llega al PSG de la mano del argentino, donde no solo le espera un nuevo proyecto sino también su hijo, Álvaro Costa, que ha sabido hacer negocio convirtiéndose en uno de los “Toiss” de Neymar.