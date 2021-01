De profesión “amigo de Neymar”: 11.000 euros al mes y acceso a fiestas vips

¿Quién necesita un trabajo de verdad? La estrella del PSG, Neymar, trasciende el mundo del fútbol y disfruta del deslumbrante estilo de las celebrities. Neymar nunca está solo. Ya sea en Barcelona o en París, su vida como futbolista lleva consigo la compañía de varios amigos inseparables conocidos ya en todo el planeta como los ‘toiss’.

Desde asistir a fiestas de moda de élite hasta tomarse unas elegantes vacaciones, la superestrella brasileña sabe cómo vivir y como hacer disfrutar a su séquito. El círculo íntimo de Neymar, los llamados ‘parcas’ en su tierra natal, se entregan a la buena vida con él. Parcas es un término de la jerga en portugués que significa ‘socios’

Hay un chiste popular en Brasil que dice que si eres amigo de Neymar, no sentirás la actual crisis económica y de desempleo que azota al país. Y así es, ya que según publica The Sun, sus trtes amigos más íntimos están en nómina, ganando más de 11.000 euros al mes. Estos mejores amigos o piezas claves de su séquito son Gil Cebola, Jota Amancio y Carlos Henrique, cada uno con un rol diferente dentro del ‘Equipo Neymar’.

Todos viven con él en el elegante barrio parisino de Bougival, en una mansión que vale millones. Cebola trabajó brevemente como su agente, antes de asumir su rol como una especie de “comunity manager” manejando las transmisiones en vivo y videos de Neymar en las redes sociales. Su “trabajo” para el brasileño le ha permitido lanzar una marca de ropa, una tienda de tatuajes y una productora de eventos. Ahora tiene más de 500.000 seguidores en Instagram y fue seleccionado por Google para realizar las fotografías de una campaña publicitaria en Brasil.

Por su parte Amancio se autodefine como consejero de Neymar y es quizás el más cercano al delantero. Mientras que Henrique parece ser el cerebro del trío, cuidando los intereses comerciales y comerciales de su amigo fuera del campo.

Sin embargo, lo que este equipo hace realmente bien es divertirse. Los tres han sido vistos de fiesta con Neymar en Las Vegas, junto a Serena Williams, una serie de impresionantes modelos y las chicas del octágono de UFC Jhenny Andrade y Camila Oliveira, mientras Brasil jugaba en la Copa América en 2016. Para el cumpleaños 26 de Neymar, sus amigos también lo ayudaron a organizar una fiesta en el exclusivo Pavillion Cambon en París, donde se pudo ver a invitados de la talla de Lewis Hamilton, el brasileño Ronaldo o la impresionante modelo de Victoria’s Secret, Izabel Goulart.

UNA MALA INFLUENCIA

Sin embargo, hay quienes creen que tener semejante séquito va en detrimento de la carrera de Neymar. El ex director de marketing de Santos, Eduardo Musa, trabajó exclusivamente como asesor personal de Neymar durante seis años y -según recoge The Sun- uno de sus muchos trabajos consistía en vigilar una tarjeta de crédito ilimitada que pagaba los gastos de los amigos de Neymar.

Dejó de trabajar para la estrella de Brasil por todo lo que ello supone. “Cuando trabajas con un tipo tan grande [como Neymar], no tienes vida personal. No quiero volver a pagar este precio”, afirmó en una entrevista a Bleacher Report.

Como ángel de la guarda de Neymar, Musa manejó una variedad de problemas que incluían no solo lidiar con los deberes de los medios y los patrocinadores, sino también cuidar a sus amigos. Le preocupaba que se le acercaran para entrevistas y tuvo que protegerlos de los reporteros.