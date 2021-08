Pogba: la bomba final del PSG que abre una nueva guerra con el Real Madrid

Deportes

Tras el mediático e histórico fichaje de Leo Messi -y los anteriores de Sergio Ramos, Donnarumma, Achraf y Wijnaldum-, el PSG trabaja en un último golpe de mercado. Según adelantaba ‘L’Equipe’, el cuadro parisino quiere intentar el fichaje de Paul Pogba o Eduardo Camavinga. Ambos están en una situación similar, ya que acaban contrato el próximo 30 de junio y para Manchester United y Rennes es el último verano para hacer caja.

Una operación que abre un nuevo frente con el Real Madrid. Tal y como revelaba ayer el Daily Star, Pogba ha decidido que no renovará su contrato con el United y que en julio de 2022 firmará con el Real Madrid pero Al-Khelaïfi no piensa ceder en su empeño de incorporar a sus filas dos futbolistas que terminan contrato: Pogba y Cristiano.

De hecho, según The Sun, el club parisino está dispuesto a pagarle a Paul Pogba casi 600.000 euros a la semana para contratarlo. La estrella, que fue protagonista en la goleada del Manchester United frente al Leeds (5-1), ha dejado claro su intención de no seguir en Old Trafford y acapara ahora los focos de un mercado de fichajes que arranca su decisivo tramo final.

El internacional francés ha sido noticia en los últimos meses por su distanciamiento con el United y sus problemas para lograr un nuevo contrato y, ahora, es objeto de deseo de los grandes clubes europeos como Real Madrid y PSG.

Su relevo podría estar en el Barça

Lo único cierto, por ahora, es que Paul Pogba está más fuera que dentro del Manchester United, al menos, a día de hoy. Todos los intentos para renovar su contrato han sido inútiles y el galo parece decidido a cumplir su contrato e irse libre el año que viene. Todos los rumores le colocaban en el Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino, aunque, ahora, se da al Real Madrid como el gran favorito en la puja. Ante este escenario, los ‘red devils’ trabajan en encontrarle sucesor. Y su relevo podría estar en el FC Barcelona, según adelanta “Don Balón”.

El candidato ideal, en el que ha puesto sus ojos el United, no sería otro que Ilaix Moriba, que tiene unas características muy similares. El hispano-guineano queda libre en 12 meses y ha declinado todas las propuestas que le ha presentado Joan Laporta, por lo que es muy posible que acabe saliendo del FC Barcelona.

Esta nueva incursión en el mercado de París Saint Germain abre nueva puerta a la salida de Mbappé rumbo a Madrid. El Rennes aceptaría poco más de 30 millones para evitar que Camavinga no salga gratis el curso que viene, mientras que el United pide alrededor de 60 millones de euros por Pogba. Y el PSG puede pagarlos, siempre y cuando liberen una ficha como la de Mbappé que le reportaría unos ingresos de 150 millones de euros.

Está claro que, este verano, el mercado de fichajes se mueve entre París y Madrid.