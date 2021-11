El mensaje de Sergio Ramos que excita al PSG

Deportes

El pasado domingo, Sergio Ramos puso fin a uno de los momentos más complicados de su carrera. Recuperado de una lesión en el sóleo de su pierna izquierda, el central español debutó con el París Saint-Germain, en lo que fue su primer partido oficial desde que el 5 de mayo jugara con el Real Madrid contra el Chelsea en las semifinales de la Liga de Campeones. Entre los dos encuentros transcurrieron seis meses y 23 días, un total de 207 días.

Sergio Ramos fichó por el PSG el 8 de julio y tuvo que esperar casi cinco meses para estrenarse con su nuevo club, donde es visto por muchos como la solución a los problemas defensivos del equipo. Ramos rindió a un buen nivel en la victoria contra el Saint-Ètienne y un día después de su debut dejó un mensaje que excita al PSG, que ya se ilusiona con ver al gran central que hizo historia en el Real Madrid.

“De vuelta con más ganas y más fuerza que nunca. A seguir dándolo todo en cada balón, cada salto y cada disputa. ¡Esto solo es el comienzo!”, escribió este lunes Sergio Ramos en sus redes sociales. Un mensaje de optimismo después de medio año de problemas físicos en los que su vida sufrió importantes cambios. Abandonó el Real Madrid, se quedó fuera de la lista de Luis Enrique para para la pasada Eurocopa y fichó por el PSG, uno de los aspirantes a ganar la Champions.

De vuelta con más ganas y más fuerza que nunca. A seguir dándolo todo en cada balón, cada salto y cada disputa. ¡Esto solo es el comienzo! #AllezParis 🔴🔵 @PSG_espanol



🎶 @OhTheLarceny - The Original pic.twitter.com/T4MhP6cPM3 — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 29, 2021

Sergio Ramos ha recuperado la sonrisa y mira al futuro con ilusión, como él mismo reconoció el domingo, después del partido: “Victoria y regreso. ¡Qué ganas tenía! No os hacéis una idea. Han sido meses difíciles, de incertidumbre, muchos cambios y sobre todo dolor por no poder hacer aquello que me apasiona, jugar al fútbol. Pero eso ya forma parte del pasado, del aprendizaje y del bagaje personal, y ahora solo miramos al futuro con ilusión y optimismo. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, con una palabra de ánimo y cariño, especialmente a mi familia, siempre incondicional. Seguimos y vamos a por más”.