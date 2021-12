El histórico desafío de Luis Enrique contra Cristiano Ronaldo

El sorteo de la próxima Liga de Naciones emparejó en el mismo grupo a España y Portugal, que junto a Suiza y República Checa lucharán por llegar a la Final Four. El desafío de la selección española, según aseguró su técnico, Luis Enrique, será conseguir lo que no ha hecho nunca nadie, como es repetir presencia en esa Final Four. Para cumplir ese reto, España se encontrará con el obstáculo de Cristiano Ronaldo.

“No será fácil llegar a la Final Four. Ninguna selección lo ha hecho dos veces, lo que supone un gran estímulo y más sabiendo lo que el año próximo espera en noviembre con la disputa del Mundial”, declaró Luis Enrique a los medios de la Federación Española. La primera final a cuatro la jugaron Portugal, Inglaterra, Holanda y Suiza y la segunda la disputaron España, Francia, Italia y Bélgica.

España iniciará el torneo el próximo 2 de junio en casa contra Portugal a las 20:45, hora peninsular española. Ese es el horario fijado para todos los partidos de la selección, que el 5 de junio jugará como visitante contra la República Checa, el día 9 visitará a Suiza y el 12 de ese mismo mes de junio recibirá al combinado checo. El 24 de septiembre, España se enfrentará en casa a Suiza y el día 27 de ese mes cerrará el grupo en Portugal. Las semifinales están previstas para el 14 y 15 de junio de 2023 y la final y el partido por el tercer y cuarto puesto para el 18 de junio de 2023.

Calendario de España en la LIga de Naciones 2022-2023. FOTO: SeFútbol

“Tenemos buenas sensaciones con el recuerdo tan reciente de la última edición. Es una competición muy ilusionante y cualquiera de los rivales va a traerte complicaciones. De los tres que nos han tocado, Portugal y Suiza ya los conocemos, hemos jugado hace poco contra ellos y República Checa es más desconocido al haber ascendido. Es una competición que nos trae muy buenos recuerdos”, aseguró Luis Enrique.

En cuanto a la Liga de Naciones, el seleccionador valoró que “el gran acierto que tiene esta competición es haber hecho que quiten los encuentros amistosos, que no generaban prácticamente nada. Vamos ya a por la tercera edición con una gran aceptación de público y audiencias”.