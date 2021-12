Vallecas manda en Europa

El Rayo Vallecano disfruta de su regreso a Primera de una manera que no imaginaba cuando se ganó el ascenso en el último partido del play-off contra el Girona. El sufrimiento que tuvo que pasar para llegar a Primera no hacía pensar en una reaparición entre los grandes como ésta.

De la mano de Andoni Iraola el equipo vallecano es cuarto, en posición de acceso a la Liga de Campeones y con un punto de ventaja sobre el actual campeón, el Atlético de Madrid. Todo funciona, incluso ha encajado menos goles que los rojiblancos, pero hay un apartado en el que el equipo franjirrojo es líder, no sólo en España sino en Europa. El Rayo es el mejor equipo del continente cuando juega en su campo.

Esta temporada todo han sido victorias en Vallecas para el Rayo, excepto un empate a cero contra el Mallorca. Por ahí ha pasado ya el Barcelona en el partido que costó el despido a Ronald Koeman. Quedan todavía por pasar el Real Madrid, el Atlético, el Sevilla y el Valencia, entre otros, y además lo harán de manera prácticamente consecutiva.

«Soy consciente de que la clasificación es circunstancial. No me importa ser cuartos, sextos o séptimos ahora. Vamos bien, pero la nota nos la tienen que dar a final de temporada. De los veinte partidos que quedan no creo que seamos favoritos en muchos», advertía Iraola en la última conferencia de prensa del año.

Pero los números hacen que el técnico rayista pueda estar orgulloso. De los 30 puntos que lleva hasta el momento 25 los ha conseguido en su campo. Ha marcado 19 goles y sólo ha encajado tres. En Europa sólo el PSG y el Manchester City lo igualan en puntos ganados en su estadio. Pero después de la victoria en el Boxing Day contra el Leicester por 6-3 el equipo de Guardiola ha jugado un partido más en casa. Y, aunque ha marcado más goles, 31, también ha encajado más, 6.

El PSG suma los mismos puntos en su estadio que el Rayo y que el Manchester City, pero su diferencia de goles es peor. Ha marcado 21 y ha recibido seis.

En España es el Real Madrid el equipo que más cerca está de los números del Rayo. Ha conseguido 20 puntos en ocho encuentros. Ha jugado un partido menos en el Bernabéu que los franjirrojos en Vallecas, pero ha perdido tres puntos más que el equipo de Iraola.

El buen rendimiento del Rayo en Vallecas lo pone a la altura del mítico «Matagigantes», el equipo que entrenaba Héctor Núñez en el debut de los vallecanos en Primera División. Era la temporada 77/78 y el Rayo terminó la primera vuelta con ocho victorias y un empate en Vallecas. Los mismos números que ha conseguido el Rayo en esta temporada.

Aquel equipo en el que destacaban Felines y Potele, además de otros históricos como Landáburu, terminó décimo esa temporada después de derrotar al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Athletic y al Valencia. Esa posición sería suficiente para el Rayo, que tiene la permanencia como único objetivo, aunque su rendimiento da pistas de que puede aspirar a más.

La afición canta «el año que viene Rayo-Liverpool» en Vallecas, pero en el equipo todavía no piensan en Europa. Asumen que el Atlético y el Barcelona deben quedar por delante de ellos. Pero el sueño de clasificarse por primera vez por la posición en Liga para las competiciones europeas está ahí. En la temporada 2000/2001 disputó la Copa de la UEFA, pero lo hizo como premio al juego limpio, cuando la UEFA reservaba dos plazas en toda Europa para los equipos que menos tarjetas recibían en la temporada. Aquel año alcanzó los cuartos de final, en los que cayó contra el Alavés, después de eliminar a equipos como el Girondins de Burdeos en el que jugaba Dugarry, y de conseguir la mayor goleada del torneo, el 10-0 contra el Constelació de Andorra en la fase previa.

«Las notas son a final de temporada. 2021 ha sido espectacular y hemos avanzado mucho. Vamos bien, pero la nota nos la tienen que dar a final de temporada. Sabemos lo que cuesta el objetivo», dice Iraola, para el que no todo son buenas noticias en los últimos días.

El extremo Álvaro García, el máximo goleador del equipo junto a Falcao, sufrió una rotura en los isquios en el último partido de Liga y el periodo de baja estimado es de tres semanas. Ya lleva una, pero no podrá jugar contra el Atlético de Madrid en el regreso de la competición el 2 de enero. A la lesión se añade el brote de coronavirus que hizo que sólo participaran siete jugadores en la sesión de regreso a los entrenamientos, aunque la parte positiva es que el equipo estaba de vacaciones y no debería apartar a ningún jugador del partido del Metropolitano.

Álvaro es sólo uno de los futbolistas que brillan igual en Primera que en Segunda. Como Isi en el otro extremo o Fran García, su socio en el costado izquierdo del equipo. Los focos se los llevan Falcao y Trejo, pero la ayuda de los laterales, con Balliu por la derecha, y Comesaña y Óscar Valentín en el centro del campohacen del Rayo uno de los equipos más, divertidos del campeonato. Es la manera más rápida para sumar los 40 puntos que pide Iraola para quedarse en Primera. Sólo quedan diez.