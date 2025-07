Comunicado conjunto de los artistas con enanismo de la fiesta de Lamine Yamal: "Emprenderemos acciones legales..."

La fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal no está teniendo una buena resaca. De lo que ocurrió dentro de la finca de Olivella, en el Garraf, se saben pocas cosas, pero sí se ha explicado en qué consistió la parte más lúdica: un concierto del rapero dominicano Chimbala, código de vestir dedicado al mundo de la mafia, "chicas de imagen" y también la polémica presencia de artistas con enanismo .

La flamante mayoría de edad de Lamine Yamal, la joven perla del FC Barcelona, se ha visto empañada por la polémica que rodea la celebración privada que podría tener incluso repercusiones legales. La contratación de enanos como "mero entretenimiento",las chicas a 20.000 euros o la decoración de su tarta con billetes o pistolas han colocado al futbolista en el disparadero.

El asunto más controvertido de su excéntrica fiesta de cumpleaños es la denuncia de la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), que acusa a Yamal de haber contratado a personas con enanismo como mero entretenimiento.

Multas de entre 600.000 euros a un millón

La indignación se hizo sentir de inmediato en las redes sociales. La ADEE, a través de su cuenta de X (antes Twitter), lanzó una contundente denuncia: “La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo denuncia la contratación de personas con enanismo como entretenimiento en la fiesta de Lamine Yamal. Actuaremos por la vía legal y social”. Una denuncia que llevó al Gobierno a anunciar que investigaría la polémica fiesta.

Ante el revuelo suscitado, los artistas contratados por Lamine Yamal han querido emitir un comunicado conjunto en el desmarcan de las acusaciones y exigen no ser instrumentalizados.

Comunicado de los artistas Redes Sociales

“Queremos dejar claro que la Asociación ADEE no nos representa ni habla en nuestro nombre. Como personas adultas con Acondroplasia, lo que popularmente se conoce como enanismo, tenemos voz propia, criterio propio y plena capacidad para decidir sobre nuestra vida personal y profesional. No formamos parte de dicha asociación, no se nos ha consultado ni se nos ha pedido opinión antes de lanzar acusaciones públicas que nos afectan directamente”, comienza el texto en el que denuncian no haber sido consultados en ningún momento.

"Nos trataron con respeto"

“Nadie puede atribuirse la representación automática de todo un colectivo sin haber escuchado previamente a las personas a las que dice defender. La lucha por la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad no puede hacerse a costa de silenciar nuestras voces ni decidir por nosotros desde una visión paternalista. Queremos decirlo alto y claro, nos sentimos profundamente orgullosos de haber sido invitados en ese evento. Fue una experiencia profesional y humana en la que fuimos tratados con respeto”.

Comunicado de los artistas Redes sociales

“La inclusión real pasa por aceptar que también tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir nuestra vida, sin ser juzgados ni instrumentalizados. Con respeto, convicción y la cabeza bien alta”, concluyen.