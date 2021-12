Las estrellas del mercado de 2022. Mbappé y mucho más

El 1 de enero marca la apertura del mercado de invierno, el momento para que los equipos acaben de construir lo que se dejaron a medias en verano o lo que se les rompió por el camino. Es el momento que aprovechará el Barcelona –si el fair play financiero se lo permite– para inscribir a sus nuevos fichajes, Dani Alves y Ferran Torres.

Pero el 1 de enero es también el día desde el que los jugadores que acaban contrato en junio pueden empezar a negociar con cualquier club. Es el caso de Kylian Mbappé, aunque el delantero del PSG ya ha advertido de que no fichará por el Real Madrid en enero.

El francés es la estrella del mercado que viene junto a Erling Haaland, aunque el noruego no acaba contrato hasta junio de 2024. Pero el futbolista y su insaciable representante, Mino Raiola, se han fijado el verano de 2022 como el momento ideal para cambiar de club. Su valor de mercado es de unos 150 millones de euros, a lo que hay que añadir una ficha desorbitada. Unas cantidades que no están al alcance de cualquier equipo. Y menos si la idea es reunirlo con Mbappé, como puede contemplar el Real Madrid. La operación sería más sencilla si el delantero noruego aguantara una temporada más en Alemania y 2023 fuera la fecha de su salida. El traspaso ya sería forzoso para el Dortmund si no quiere perderlo gratis en el verano de 2024.

Por el francés el PSG ya rechazó una oferta de 200 millones del Real Madrid. Ahora no tendría que pagar traspaso, pero la prima de fichaje haría que su contratación estuviera muy lejos de ser gratis. Aunque la ficha que puede dejar libre Gareth Bale, que también termina contrato, es una ayuda.

Ousmane Dembélé podría ser su sustituto en el PSG. Son muchos los rumores sobre el futuro del futbolista del Barcelona, que no acaba de cerrar su renovación con el club azulgrana.

Antonio Rudiger es otro de los jugadores que quedan libres al final de la temporada. «Ahora mismo está comprometido al cien por cien con el Chelsea. Es un gran competidor y está en el mejor sitio. Está en la liga más competitiva, en un club en el que es protagonista y que le viene perfectamente. Sólo tenemos que ser pacientes y esperamos que haya un final feliz», afirmaba hace unos días su entrenador, Thomas Tuchel. El central alemán, campeón de Europa la temporada pasada, es otro de los futbolistas a los que se relaciona con el Real Madrid.

Paul Pogba es otro de esos jugadores a los que durante años se relacionó con el Real Madrid. Un «culebrón» como el de Patrick Vieira a comienzos de siglo, aunque el club madridista nunca fue capaz de sacarlo del Arsenal. El momento de Pogba con el Real Madrid parece que ya pasó, pero sigue siendo un jugador con una buena imagen, aunque siempre parezca mejor futbolista con la selección francesa que cuando se pone la camiseta del Manchester United, que pagó algo más de cien millones de euros para sacarlo de la Juventus y ahora puede perderlo gratis.

Mbappé no es la única estrella del PSG que puede quedar libre. Pocos jugadores hay más importantes que Di María en el equipo parisino, pero el «Fideo» aún no ha cerrado su renovación. En París ha encontrado un lugar en el que sentirse a gusto, después de la mala experiencia que tuvo en el Manchester United, donde ni su familia ni él terminaron de adaptarse. El argentino ya ha cumplido los 33, pero sigue siendo un jugador interesante para muchos equipos, y más si llega con la carta de libertad.

Esos son los futbolistas más destacados del mercado del próximo verano. Pero hay más. Delanteros con la fama venida a menos como Paulo Dybala. El argentino de la Juventus no ha firmado aún la renovación con el equipo turinés y ya podría comprometerse con cualquier equipo.

En Italia son varios los jugadores importantes que quedan libres al final de la temporada. Uno de los más destacados es Lorenzo Insigne, la estrella y capitán del Nápoles. Uno de los jugadores fundamentales de la selección italiana campeona de Europa. Son muchos los factores que influyen para que Insigne esté cada vez más lejos de continuar en el Nápoles. Ni los años ni la rebaja de sueldo que le ha ofrecido el club napolitano le convencen.

También hay futbolistas españoles en esa lista de jugadores que terminan contrato. Uno de ellos es Isco, al que hace años se busca una salida del Real Madrid que no se ha concretado hasta que este verano cumpla su contrato con la entidad madridista. No parece que la renovación sea una opción en su caso y el Real Madrid preferirá liberar su ficha para destinarla a los nuevos fichajes.

Pero la figura más destacada entre los españoles que terminan contrato el 30 de junio es César Azpilicueta. El capitán del Chelsea vivió su mejor temporada el curso pasado, cuando pudo levantar la copa de campeón de Europa con el equipo londinense. Es un líder en el campo y se ha convertido en imprescindible para Luis Enrique en la selección. Su polivalencia es otro valor que hace que se le relacione con el Barcelona.