La situación de Leo Messi en el París Saint-Germain es un misterio y una semana después de regresar de Argentina, donde dio positivo por covid-19 durante sus vacaciones de Navidad, continúa sin aparecer por el centro de entrenamiento del equipo francés.

El PSG anunció el positivo de Messi el pasado 2 de enero, por lo que el argentino no pudo regresar a Francia en la fecha prevista y tuvo que permanecer en su país haciendo la correspondiente cuarentena hasta que obtuvo un resultado negativo en un test. El delantero salió de Argentina el 5 de enero y el jueves 6 estuvo en el centro de entrenamiento del PSG. Messi no ha vuelto a aparecer por allí y no hay noticias sobre su estado de salud. “Está bajo supervisión médica, eso es lo único que podemos decir”, declaró el entrenador del conjunto parisino, Mauricio Pochettino, después de confirmar que Messi era baja para el partido del pasado domingo contra el Lyon. El club se limitó a decir que “continuará con su protocolo de recuperación individual post-covid durante los próximos días”.

Según informó Le Parisien, el PSG ha decidido extremar las precauciones con Messi, quien sí tuvo síntomas durante su positivo por covid-19. El cuerpo médico planeó un regreso paulatino para que recupere su condición física. El diario recordó que, al salir del confinamiento individual, el protocolo médico de la Liga de Fútbol francesa (LFP) prevé “una evaluación biológica para certificar la ausencia de síndrome infeccioso o inflamatorio”, luego la reanudación del “entrenamiento individual de forma gradual” y el “distanciamiento dentro y fuera del terreno de juego”.

El protocolo de la LFP también recomienda una evaluación cardíaca dependiendo de los síntomas: “Según las recomendaciones del club de cardiólogos deportivos, la reanudación de la competencia no puede darse antes del octavo día después del cese de la fiebre. La reanudación colectiva (entrenamiento o partido) se hace, en el mejor de los casos, el día 13 para un jugador con pauta de vacunación completa con salida anticipada del aislamiento”.

Parece poco probable que el argentino pueda estar disponible para el encuentro de este sábado contra el Brest, para el que Pochettino sí podría contar con Gianluigi Donnarumma, Ángel di María, Danilo y Julian Draxler, quienes dieron positivo por covid-19 la semana pasada y ya se han incorporado a los entrenamientos del equipo. Messi disputó su último partido con el PSG el 22 de diciembre frente al Lorient y ya se ha perdido los choques contra el Vannes, en Copa (3 de enero) y Lyon, en Liga (9 de enero).