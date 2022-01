El verdadero plan de Messi para la próxima temporada

Cuando Joan Laporta presentó a Alves en su regreso al Barcelona, los periodistas le preguntaron si iba a haber más regresos, si eran posibles y el presidente azulgrana, experto en vender ilusión, aunque esté muy lejos de la realidad, dijo que en el mundo del fútbol no se podía descartar nada.

El pasado verano no se podía pensar que Messi iba a dejar el Barcelona porque todas las partes decían lo contrario y durante gran parte del mercado se pensó que el acuerdo estaba cerca y que era un acuerdo de verdad, luego ocurrió lo que ocurrió.

Ahora tampoco se puede adivinar qué va a suceder este verano y menos a estas alturas de la temporada, cuando todo está por decidir y cuando los títulos pueden cambiar todas las decisiones de los jugadores y los planes que tengan los equipos. Pero la realidad es que a Messi no le están yendo los planes cómo él creía que le iban a ir en París. Lejos de su mejor forma y lejos de sus registros goleadores, su estancia en el PSG no pasa de discreta. Como sucede con Sergio Ramos, no han entrado con buen pie en su nuevo equipo y el primer tercio de la temporada ha pasado sin que hayan dado casi ninguna noticia positiva. De ahí que haya saltado al noticia de que Messi puede dejar París si no consigue la perseguida Champions: “Hoy el PSG tiene tres o cuatro equipos por encima y el año se va a hacer muy largo a Messi si no gana la Champions. Si el club la gana podría alargar un año más, pero en condiciones normales, se le está haciendo muy largo. Yo creo que Leo puede forzar una salida en junio. Él es de palabra pero le va a costar mucho”, aseguró Lobo Carrasco en El Chiringuito. Y añadió: Messi extraña la forma de vida que tenía en Barcelona. Desde lo deportivo no se arrepiente de marcharse, pero de lo personal se da cuenta que sí”.

Aunque desde el mismo programa negaron la información: “No hay ninguna posibilidad de que Messi se vaya del PSG”, aseguró Cristóbal Soria.

Messi tiene contrato hasta 2023 y lo que sí parece seguro es que va a ser Mbappé quien abandone el equipo cuando termine la temporada pase lo que pase. Con la marcha de la joven estrella francesa, el mejor futbolista del año por Le Equipe, el PSG no va a dejar que Messi también se vaya. El club parisino ya ha demostrado que cuando quiere hacer cumplir los contratos pocos son tan duros como ellos. Mbappé también se quiso marchar en junio y como había un contrato firmado, el PSG no cedió ni un milímetro. Poco puede hacer Messi si el club francés no cede. Además, el argentino tiene marcado la fecha de final de año, cuando va a disputar el que puede ser su último Mundial en Qatar y todas sus miradas están puestas en ese compromiso, por encima de cualquier otra cosa.