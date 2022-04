El PSG hace sufrir a Messi

Leo Messi ha vuelto a la dura realidad que vive en París. Después de haber jugado con la selección argentina los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial, el delantero se ha reincorporado a la disciplina del París Saint-Germain, donde vive su peor momento desde que llegó a Francia el pasado verano y, probablemente, uno de los más delicados de su carrera. Messi lo está pasando mal y su amigo Sergio Kun Agüero lo ha confirmado.

La eliminación contra el Real Madrid en Liga de Campeones y los silbidos de su afición en el partido siguiente contra el Girondins de Burdeos parece que han marcado un antes y un después en la relación del delantero con el PSG. Desde Argentina ya se anunció que Leo abandonaría el club el próximo verano, pese a que tiene contrato hasta 2023, y desde Francia también se pide que Messi se vaya de París al final de esta temporada. Una marcha que acabe con la relación atormentada entre el futbolista y el club.

Agüero confirmó en declaraciones a ESPN que Messi está sufriendo por su situación. “Messi no lo está pasando bien en París, pero después el público se da vuelta”, aseguró el Kun, quien parece que todavía confía en que se pueda dar la vuelta a esa situación que vive Leo en el PSG. “Si no, voy yo y les meto un chirlo a cada uno, ja, ja. Yo me enojo, ahora que estoy del otro lado puedo decir lo que quiera. Al que lo silba le voy a decir ‘anda y juega tú’”.

También recordó el momento en el que Messi se fue del Barcelona apenas unos meses después de que el Kun hubiera fichado por el club catalán: “Cuando Messi se fue al PSG éramos tendencia los dos. Yo pensé ‘¿qué hice?’ Y era porque él se había ido y todos decían ‘pobre Kun’. Estuve mal, pero me puse en su lugar y traté de verlo como amigo. Las cosas pasan, y le pasó a él. Yo quería jugar con él, pero las cosas pasan por algo y en ese momento no me quedaba otra que acompañarlo, porque que lo pasó mal. Messi se liberó después de la Copa América, se sacó el peso de ganar algo con la Selección”.

“Con Leo vivimos buenas y malas cosas, pero siempre nos llevamos bien porque somos distintos. Como en una pareja, el loco y el tranquilo. Yo era el loco. Nos peleábamos mucho, pero yo no me enojaba tanto porque era pendejo y veía los comentarios que hacían sobre él. Era difícil, molestaba, porque se sentía la presión de jugar cuando decían cosas malas. Con los años fuimos aprendiendo a convivir con eso, que no era lo habitual”, comentó Agüero sobre su amistad con Messi.