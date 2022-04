La rotunda respuesta de Sergio Ramos a la última propuesta del PSG

Las aguas continúan revueltas en París donde ya se trabaja en una revolución total de cara a la próxima temporada. Lograr convencer a Kylian Mbappé para una renovación corta y librarse de algunos pesos pesados del vestuario es la obsesión del emir de Catar.

La ‘lista negra’ que Al Thani ha puesto encima de la mesa tiene varios nombres delicados. Uno de ellos es Sergio Ramos. El ex capitán del Real Madrid no esta viviendo su mejor temporada en el PSG. Desde que fichó por el club parisino el pasado 8 de julio, los problemas se le han acumulado a Sergio Ramos, que no pudo debutar hasta el 28 de noviembre debido a una lesión en el gemelo de su pierna izquierda. Desde entonces solo ha disputado 257 minutos, 212 de ellos repartidos en cinco encuentros de Ligue 1 y otros 45 en un partido de Copa. Un pésimo rendimiento que la afición del PSG ya no aguanta, como demuestra su recibimiento a pitidos en su regreso ante el Lorient.

En el club ya dejaron entrever hace unos meses que el fichaje de Ramos tal vez no fue muy acertado. El central andaluz llegó con la carta de libertad bajo el brazo y en París estaban convencidos de que podría dar un par de buenas temporadas, pero la realidad ha sido bien diferente.

Dinero a cambio de su salida

Ante este escenario, medios galos aseguran que el PSG ha planteado una última oferta a Sergio Ramos, una cantidad de dinero para rescindir su contrato, que expira el 30 de junio del 2023. El club francés le pagaría una parte del dinero que tendría que recibir el central a cambio de que se marche con la carta de libertad este mismo verano, pudiendo fichar por otro equipo.

La respuesta de Ramos ha sido contundente: No. Al parecer, el defensa está convencido de que puede superar definitivamente su trauma con las lesiones y de que puede volver a dar su mejor nivel. Ramos, de 35 años, tiene contrato y según L’Equipe su intención, hasta el momento, es cumplirlo. Los continuos problemas físicos y los abucheos de la afición no han hecho cambiar de opinión al central español, que atendiendo a la información del prestigioso diario francés de deportes no tiene ningún interés en abandonar el PSG.

En esta misma línea, desde Betfair también apuestan por su continuidad. Según sus pronósticos, su futuro no peligra y sólo la opción del Manchester United se acercaría como alternativa de cambio para la próxima temporada, aunque el clima en París es complejo.

El veredicto de la grada parece que señala a Sergio Ramos. Se considera que es un fracaso de fichaje y es otro de los castigados por una afición que exige un equipo y da la espalda a las estrellas. Sin embargo, según los pronósticos de Betfair, que Ramos se quede en el PSG alcanza una probabilidad del 87,7%.

¿Cederá finalmente Ramos a la intención de club de ofrecer su cabeza para calmar los ánimos de la afición?