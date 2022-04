La promesa del PSG a Mbappé: 200 kilos y una limpia que incluye a Sergio Ramos

El PSG está decidido a mantener a Kylian Mbappé como sea y por eso el emir de Catar se ha encargado de negociar personalmente la última oferta para tratar de convencer al delantero.

Mientras que en Madrid se mantiene la calma y se da por hecho que Kylian Mbappé vestirá de blanco a partir de la próxima temporada, las últimas informaciones desde Francia apuntan que habría acontecido un cambio de escenario mediante el cual el atacante permanecería en el Paris Saint-Germain. El pasado lunes, el periodista Daniel Riolo declaró en el programa After Foot, de RMC, que Mbappé anunciará en mayo, cuando termine la Ligue 1, su decisión de quedarse en el PSG.

Hasta ahora, Mbappé ha rechazado todas las propuestas de renovación que le ha presentado el PSG. Según desveló en exclusiva Le Parisien, el delantero recibió hace un mes una oferta de renovación por dos temporadas, con un salario de 50 millones de euros netos al año más una prima de fichaje de 100 millones de euros. El delantero ya rechazó una oferta anterior de 45 millones netos por temporada.

Sin embargo, desde París aseguran que la nuevas promesas por parte del club podrían hacer cambiar de idea al francés. La primera sería un contrato estratosférico y la segunda un proyecto renovado que incluiría una importante limpieza en el vestuario que afectaría entre otros a Sergio Ramos.

El plan del PSG pasaría por ofrecer a Mbappé un nuevo contrato que expiraría en junio de 2024 con un sueldo de 50 millones de euros netos por cada una de las dos temporadas. Además, una más que jugosa prima de fidelidad de 100 ‘kilos’. Es decir 200 millones por dos años. La segunda clave es la ya anunciada llegada al banquillo parisino de Zinedine Zidane, muy del agrado de Kylian Mbappé y la tercera pasaría por una renovación total del equipo que incluiría las bajas de algunas de sus estrellas.

El campeón del mundo tiene claro que no quiere perder dos años y se decidirá por un proyecto que esté a la altura de conquistar Europa. Y eso en París se traduce en tomar decisiones drásticas sobre algunos miembros de la plantilla.

Lista negra

La ‘lista negra’ que Al Thani ha puesto encima de la mesa tiene varios nombres delicados. Uno de ellos es Sergio Ramos. El ex capitán del Real Madrid no esta viviendo su mejor temporada en el PSG. Desde que fichó por el club parisino el pasado 8 de julio, los problemas se le han acumulado a Sergio Ramos, que no pudo debutar hasta el 28 de noviembre debido a una lesión en el gemelo de su pierna izquierda. Desde entonces solo ha disputado 257 minutos, 212 de ellos repartidos en cinco encuentros de Ligue 1 y otros 45 en un partido de Copa. Un pésimo rendimiento que la afición del PSG ya no aguanta, como demuestra su recibimiento a pitidos en su regreso ante el Lorient.

Las criticas de la prensa tampoco amainan. El medio francés ‘Le Point’, por ejemplo, acusa a Ramos de “ser un turista” en París. “El español llegó a vivir su dorada prejubilación sin que nadie se preocupara por este atípico turista en la capital”, señaló el periódico galo. En el entorno del camero aseguran que quiere quedarse pero su nombre en la lista negra está más que claro.

Otro de los que está en la picota es Neymar. Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, ha abierto la puerta para que se negocie la marcha de Neymar Jr e incluso ha rebajado el precio hasta unos límites irrisorios para facilitar su salida. Desde el club francés ven que el brasileño está en caída libre y ya no demuestra las cualidades de otras temporadas.

Desde el inicio de la temporada, Neymar se ha convertido el más señalado de tridente ofensivo de los parisinos y los detractores de brasileño siguen en aumento. Pero la eliminación en Champions ante el Real Madrid ha sido la puntilla definitiva y el PSG es un polvorín a punto de estallar. El equipo sigue noqueado y en París disparan con bala a sus estrellas, en especial al mejor pagado de su plantilla, Neymar JR. Según adelantó fichajes.net, el PSG ha fijado su precio de venta en 50 millones de euros y lo ha ofrecido a varios equipos importantes, pero todos han rechazado la oportunidad de ficharle en este momento. Además su relación con Mbappé es bastante fría y el francés vería con buenos ojos su salida.

De hecho, desde RTL aseguran que, en los últimos días, los casos de Neymar y Messi han sido discutidos internamente. En el club aseguran que los dos jugadores no serían retenidos en caso de ofertas satisfactorias. Estas salidas, aunque difíciles de lograr, podrían -según los dirigentes- servir para hacer un último intento de retener a Mbappé.

Pero no son los únicos, en la lista de bajas también suenan nombres como Gianluigi Donnarumma, Abdou Diallo, Thilo Kehrer y Presnel Kimpembe.

Desde Francia aseguran, que una vez completada la “operación limpieza”, la directiva de PSG ha prometido a Mbappé ser el capitán a partir de la próxima temporada y montar un poderoso equipo en torno a su figura.