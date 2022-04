Barcelona - Eintracht: Pendientes del jefe

«Piqué es un líder dentro y fuera del campo», dice Xavi. Cuando el técnico aterrizó en el Camp Nou en el mes de noviembre para dirigir, entre otros, a alguno de sus ex compañeros había dudas sobre cómo iba a gestionarlo, pero el resultado ha sido mejor de lo esperado. El ex capitán ha reflotado desde el banquillo a jugadores que estaban siendo muy criticados como Jordi Alba, Busquets o el propio Piqué, que está en un momento tan bueno que incluso se especula con un posible regreso a la selección. «De eso a mí no me preguntéis», afirma Eric García. Sería raro que el campeón del mundo con España en 2010 volviera al equipo nacional después de decir que lo dejaba y tras haberse saltado toda la fase de clasificación, pero por nivel ahora no chocaría y hace unos meses no era ni planteable.

«Haber compartido vestuario con Xavi te obliga a tener que dar más, no le podemos fallar, es una obligación moral», explicó el propio Piqué en una entrevista en Movistar. Contento en el campo y en forma, el referente espiritual del equipo no quiere perderse una cita como la del Eintracht, la vuelta de cuartos de final de la Europa League, después del empate a uno en la ida, y gracias, porque el conjunto azulgrana fue superado con claridad sobre el césped y sometido durante muchos minutos por los contragolpes. En Frankfurt cayó Piqué y una semana después está dispuesto a arriesgar para volver. «Él quiere jugar porque es muy competitivo. Dependerá del dolor y de las sensaciones que tenga. Pero si no está al cien por cien, en un partido así es difícil que pueda participar», adelantó Xavi.

Piqué quiere jugar. Dependerá de las sensaciones XAVI

El veterano defensa volvió a la actividad con el grupo en la última sesión preparatoria, aunque haciendo algún ejercicio en solitario y llevándose la mano a la zona dañada, en la ingle. Todavía no tiene el alta médica y su participación será una incógnita hasta última hora. «Ojalá esté con nosotros», aseguró su compañero Eric García, aunque la presencia de Piqué pueda suponer que él no participe. «No hace falta que diga todo lo que nos aporta. Es uno de los mejores centrales de la historia. Jugar con él es un privilegio, es increíble su liderazgo y su jerarquía», añadió el joven zaguero, que tuvo una actuación notable ante el Levante pese al penalti por mano que le señalaron. Es un jugador en entredicho por su supuesta falta de contundencia, cualidad indispensable en su posición, por muy buen trato que tenga con el balón. Pero Xavi le está dando confianza, y también Luis Enrique en la Roja. «Araujo es una bestia, un animal. Para el Barcelona es el central perfecto porque podemos jugar con la línea adelantada. Ojalá renueve», dijo Eric sobre su otro compañero y competidor por el puesto de defensa central.

La retaguardia barcelonista va recuperando el color, con algunas interrogantes. A la duda de Piqué se une la de Dest, que vuelve a la convocatoria, pero lleva parado justo un mes y puede que le falte ritmo de competición. Ya había logrado convencer a Xavi y se ganó el puesto de titular en el lateral derecho antes de volver a caer en un curso con muchos parones por las lesiones. Como Alves no está inscrito en la Europa League su presencia puede ser importante para que Araujo vuelva a la posición de central. Para el lateral izquierdo no hay duda: será para Jordi Alba.

🗣️ Xavi: "Dest ha entrenado muy bien. Vamos recuperando a gente que es importante"#BarçaEintracht pic.twitter.com/BiCSjgMIlW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 13, 2022

Con la defensa reestablecida, la mayor preocupación de Xavi ante el Eintracht son las pérdidas, muy castigadas por los alemanes en la ida. «Tenemos que ser más responsables con el balón. Tuvimos muchas pérdidas en la ida y no puede pasar aquí», analizó el técnico, que añadió: «Esta vez el césped no puede ser una excusa».