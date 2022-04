El suculento dinero que pagó la Federación a Piqué por la Supercopa: “De puta madre que el Madrid diga que no”

Gerard Piqué es futbolista y empresario, la dos cosas a la vez. Y es empresario en el mundo del fútbol, lo que empieza a ser más chocante y hace que sucedan episodios como el que ha desvelado El Confidencial, en el que se comprueba los tejemanejes del futbolista del Barcelona y la Federación de Rubiales para llevarse la Supercopa a Arabia Saudí. El central del Barça cobró una suculenta comisión por ayudar en el proceso.

Noticias relacionadas Fútbol. El recordado tuit de Piqué tras conocerse el dinero que se lleva de la Federación

Que la Supercopa de España se juega fuera de nuestro país por dinero es algo evidente. La Federación consigue 40 millones de euros por cada una de las seis ediciones de la competición que se firmaron que se juegan en Arabia Saudí. Y por cada una de ellas, Kosmos, la empresa de Piqué, se embolsa 4. Es decir, 24 millones de euros en total.

“Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites”, le escribía Rubiales a Piqué cuando logró firmar el acuerdo.

Antes, había pasado de todo, sobre todo por la presencia o no del Real Madrid: “A ver, Rubi”, le dice Piqué, “si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más”. Piqué es un negociador nato. El Real Madrid había puesto sus pegas a jugar lejos de España y el central cree que es una oportunidad.

Pero si no era en Arabia, se planteó una sede en España. Y ambos quería el Camp Nou, el campo de Gerard Piqué. Algo a lo que el Madrid podría decir que no: “A ver, Geri, mira”, le dice Rubiales. “Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón, que es el campeón de Copa o finalista de Copa... Yo creo que legitimidad tenemos”,